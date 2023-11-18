Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Makanan yang Baik untuk Kesehatan Ginjal, Salah Satunya Anggur Merah

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |15:52 WIB
6 Makanan yang Baik untuk Kesehatan Ginjal, Salah Satunya Anggur Merah
Anggur merah lezat. (Foto: Unsplash)
A
A
A

SETIAP organ tubuh harus dijaga dengan baik kesehatannya sebab agar saat masa tua tidak sakit-sakitan. Salah satu organ tubuh yang wajib dijaga kesehatannya adalah ginjal.

Ginjal sendiri berfungsi menyaring racun yang ada dalam darah sebelum akhirnya dilepas ke seluruh tubuh. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memelihara kesehatan ginjal.

Pola hidup sehat adalah cara yang paling utama menjaga kesehatan ginjal. Namun, Anda juga harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi.

Lalu apa saja makanan yang bagus untuk kesehatan ginjal, seperti dikutip dari laman Boldsky?

 stroberi

1. Stroberi

Stroberi mengandung antioksidan, magnesium, vitamin C dan serat yang baik untuk ginjal Anda. Selain itu, kandungan stroberi juga dapat membersihkan ginjal Anda.

 BACA JUGA:

2. Anggur merah

Kandungan flavonoid dalam anggur memiliki efek positif untuk kesehatan jantung Anda. Di samping itu juga dapat membantu proses pengeluaran racun atau zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh.

3. Apel

Buah ini sangat baik dikonsumsi untuk fungsi ginjal Anda. Sebab apel memiliki serat dan anti-inflmasi yang membantu meningkatkan kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan.

 BACA JUGA:

4. Sawi

Sayuran hijau adalah makanan yang baik untuk ginjal Anda. Pasalnya kubis memiliki kandungan yang kaya akan vitamin K dan rendah kalium.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/298/3186125//esther-u7rV_large.jpg
Esther Yu Icip Makanan Khas Indonesia di Meet & Greet Vision+ dan iQIYI, Cilok Jadi Menu Favorit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/298/3185883//stress-cvH5_large.jpg
Lagi Stres? Ini 5 Makanan yang Bisa Meredakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185756//soda-YLtZ_large.jpg
Konsumsi Soda Setiap Hari, Siap-Siap Hadapi 4 Penyakit Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/482/3184180//sayur-jNiA_large.jpg
Makan Sayur Dulu Baru Nasi Ternyata Bisa Kontrol Naiknya Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/482/3182713//lapar-ARkC_large.jpg
Sering Merasa Sangat Lapar saat Bangun Pagi? Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/298/3182293//otak-Y7yt_large.jpg
5 Makanan yang Bikin Ingatan Tajam dan Memori Kuat, Biar Enggak Gampang Pikun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement