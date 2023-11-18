6 Makanan yang Baik untuk Kesehatan Ginjal, Salah Satunya Anggur Merah

SETIAP organ tubuh harus dijaga dengan baik kesehatannya sebab agar saat masa tua tidak sakit-sakitan. Salah satu organ tubuh yang wajib dijaga kesehatannya adalah ginjal.

Ginjal sendiri berfungsi menyaring racun yang ada dalam darah sebelum akhirnya dilepas ke seluruh tubuh. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memelihara kesehatan ginjal.

Pola hidup sehat adalah cara yang paling utama menjaga kesehatan ginjal. Namun, Anda juga harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi.

Lalu apa saja makanan yang bagus untuk kesehatan ginjal, seperti dikutip dari laman Boldsky?

1. Stroberi

Stroberi mengandung antioksidan, magnesium, vitamin C dan serat yang baik untuk ginjal Anda. Selain itu, kandungan stroberi juga dapat membersihkan ginjal Anda.

2. Anggur merah

Kandungan flavonoid dalam anggur memiliki efek positif untuk kesehatan jantung Anda. Di samping itu juga dapat membantu proses pengeluaran racun atau zat-zat yang bersifat racun dari dalam tubuh.

3. Apel

Buah ini sangat baik dikonsumsi untuk fungsi ginjal Anda. Sebab apel memiliki serat dan anti-inflmasi yang membantu meningkatkan kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan.

4. Sawi

Sayuran hijau adalah makanan yang baik untuk ginjal Anda. Pasalnya kubis memiliki kandungan yang kaya akan vitamin K dan rendah kalium.