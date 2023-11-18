7 Tips Mencegah Perut Kembung, Salah Satunya Jangan Kebanyakan Makan Tepung

SAAT perut terasa kembung, begah, dan banyak gas bikin tak enak badan. Perut terasa kembung, sesak dan tak nyaman, apalagi saat harus beraktivitas atau bekerja.

Dikutip dari Siloam Hospitals, perut kembung membuat tubuh terasa tidak nyaman, tetapi bukanlah suatu penyakit. Sehingga, dokter biasanya melakukan pemeriksaan penunjang untuk mendeteksi apakah ada gangguan kesehatan lainnya.

Nah, lalu apa saja cara mencegah perut kembung?

Anda dapat melakukan beberapa upaya pencegahan sebagai berikut:

1. Olahraga secara rutin

2. Minum air putih dengan cukup

3. Mengonsumsi makanan yang mengandung serat

4. Membatasi porsi makan

5. Mengelola stres dengan baik

6. Makan dan minum secara perlahan

7. Jangan kebanyakan makan tepung.

Namun jika perut sudah terlanjur kembung, lakukan berbagai cara berikut untuk mengatasinya,

1. Minum teh herbal, seperti chamomile, peppermint, kunyit atau jahe. Bahan herbal tersebut dapat membantu sistem pencernaan dalam memproses gas.

2. Minum obat perut kembung yang mengandung bahan aktif simetikon, bermanfaat untuk mengeluarkan gas.