Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Tips Mencegah Perut Kembung, Salah Satunya Jangan Kebanyakan Makan Tepung

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |08:38 WIB
7 Tips Mencegah Perut Kembung, Salah Satunya Jangan Kebanyakan Makan Tepung
Perut Kembung. (Foto: Health grades)
A
A
A

SAAT perut terasa kembung, begah, dan banyak gas bikin tak enak badan. Perut terasa kembung, sesak dan tak nyaman, apalagi saat harus beraktivitas atau bekerja.

Dikutip dari Siloam Hospitals, perut kembung membuat tubuh terasa tidak nyaman, tetapi bukanlah suatu penyakit. Sehingga, dokter biasanya melakukan pemeriksaan penunjang untuk mendeteksi apakah ada gangguan kesehatan lainnya.

 makanan dari tepung

Nah, lalu apa saja cara mencegah perut kembung?

Anda dapat melakukan beberapa upaya pencegahan sebagai berikut:

1. Olahraga secara rutin

2. Minum air putih dengan cukup

3. Mengonsumsi makanan yang mengandung serat

4. Membatasi porsi makan

5. Mengelola stres dengan baik

6. Makan dan minum secara perlahan

7. Jangan kebanyakan makan tepung.

Namun jika perut sudah terlanjur kembung, lakukan berbagai cara berikut untuk mengatasinya,

1. Minum teh herbal, seperti chamomile, peppermint, kunyit atau jahe. Bahan herbal tersebut dapat membantu sistem pencernaan dalam memproses gas.

2. Minum obat perut kembung yang mengandung bahan aktif simetikon, bermanfaat untuk mengeluarkan gas.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/482/3182713//lapar-ARkC_large.jpg
Sering Merasa Sangat Lapar saat Bangun Pagi? Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/482/3178413//
Penelitian: Makan 2 Buah Kiwi Bisa Sembuhkan Sembelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/629/3158805//haid-or1n_large.jpg
3 Cara Redakan Nyeri Haid yang Jarang Diketahui Perempuan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement