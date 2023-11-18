TERDAPAT 3 cara cek BPJS Kesehatan aktif atau tidak akan diulas kali ini. Mengetahui status kepesertaan pada layanan jaminan sosial tersebut tentunya menjadi salah satu hal yang perlu diketahui.
Perlu diketahui bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan akan selalu aktif apabila peserta rutin membayarkan iuran setiap bulannya. Sedangkan jika peserta menunggak iuran selama kurun waktu tertentu maka status kepesertaannya bisa non aktif.
Untuk mengetahui apakah BPJS Kesehatan Anda aktif atau tidak, berikut Okezone rangkumkan dari berbagai sumber, Sabtu (18/12/2023), beberapa cara untuk mengeceknya.
Cek melalui Care Center BPJS Kesehatan
Care Center BPJS Kesehatan dapat Anda akses selama 24 jam dengan menelpon ke nomor 165. Berikut adalah langkah-langkah untuk cek kepesertaan BPJS Kesehatan melalui nomor tersebut:
Cek melalui CHIKA
CHIKA atau Chat Assistant JKN merupakan layanan yang bisa diakses dari WhatsApp dengan nomor 081118750400. Caranya adalah sebagai berikut: