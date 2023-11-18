Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ini 3 Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |16:03 WIB
Ini 3 Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak
Ilustrasi untuk 3 cara cek BPJS Kesehatan aktif atau tidak (Foto: Istimewa)
A
A
A

TERDAPAT 3 cara cek BPJS Kesehatan aktif atau tidak akan diulas kali ini. Mengetahui status kepesertaan pada layanan jaminan sosial tersebut tentunya menjadi salah satu hal yang perlu diketahui.

 BACA JUGA:

Perlu diketahui bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan akan selalu aktif apabila peserta rutin membayarkan iuran setiap bulannya. Sedangkan jika peserta menunggak iuran selama kurun waktu tertentu maka status kepesertaannya bisa non aktif.

Untuk mengetahui apakah BPJS Kesehatan Anda aktif atau tidak, berikut Okezone rangkumkan dari berbagai sumber, Sabtu (18/12/2023), beberapa cara untuk mengeceknya.

Cek melalui Care Center BPJS Kesehatan

Care Center BPJS Kesehatan dapat Anda akses selama 24 jam dengan menelpon ke nomor 165. Berikut adalah langkah-langkah untuk cek kepesertaan BPJS Kesehatan melalui nomor tersebut:

  • Hubungi 165 melalui telepon rumah maupun seluler.
  • Pilih jenis layanan 1 (satu).
  • Pilih layanan status kepesertaan.
  • Ketik nomor peserta atau NIK.
  • Ketik tanggal lahir peserta.
  • Setelah itu VIKA akan memberikan informasi mengenai status kepesertaan Anda di BPJS Kesehatan.

Cek melalui CHIKA

CHIKA atau Chat Assistant JKN merupakan layanan yang bisa diakses dari WhatsApp dengan nomor 081118750400. Caranya adalah sebagai berikut:

  • Chat CHIKA melalui nomor yang sudah tertera.
  • Setelah itu pilih menu cek status peserta.
  • Kemudian masukkan nomor peserta atau NIK dan tanggal lahir peserta sesuai dengan format yang diminta.
  • Tunggu beberapa saat. Setelah itu CHIKA akan membalas pesan Anda dengan informasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/482/3186933//pencernaan-qZ7h_large.jpeg
Cukup 2 Bahan, Ramuan ini Bisa Lancarkan Pencernaan hingga Kontrol Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/482/3186420//heatstroke-1ATI_large.jpg
Cuaca Sering Panas, Ini 5 Cara Cegah Heatstroke saat Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/482/3186372//air_putih-yLvo_large.jpg
Minum Air Putih yang Cukup Bisa Jaga Fungsi Otak dan Konsentrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/482/3185959//5_tips_olahraga_outdoor_biar_tetap_aman-wsXa_large.jpg
Hujan Jangan Jadi Alasan, Ini 5 Tips Olahraga Outdoor Biar Tetap Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/482/3185756//soda-YLtZ_large.jpg
Konsumsi Soda Setiap Hari, Siap-Siap Hadapi 4 Penyakit Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/482/3185581//kelebihan_konsumsi_protein_ternyata_bahaya_bagi_kesehatan_jantung-Ol5c_large.jpg
Kelebihan Konsumsi Protein Ternyata Bahaya bagi Kesehatan Jantung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement