Ini 3 Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

TERDAPAT 3 cara cek BPJS Kesehatan aktif atau tidak akan diulas kali ini. Mengetahui status kepesertaan pada layanan jaminan sosial tersebut tentunya menjadi salah satu hal yang perlu diketahui.

Perlu diketahui bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan akan selalu aktif apabila peserta rutin membayarkan iuran setiap bulannya. Sedangkan jika peserta menunggak iuran selama kurun waktu tertentu maka status kepesertaannya bisa non aktif.

Untuk mengetahui apakah BPJS Kesehatan Anda aktif atau tidak, berikut Okezone rangkumkan dari berbagai sumber, Sabtu (18/12/2023), beberapa cara untuk mengeceknya.

Cek melalui Care Center BPJS Kesehatan

Care Center BPJS Kesehatan dapat Anda akses selama 24 jam dengan menelpon ke nomor 165. Berikut adalah langkah-langkah untuk cek kepesertaan BPJS Kesehatan melalui nomor tersebut:

Hubungi 165 melalui telepon rumah maupun seluler.

Pilih jenis layanan 1 (satu).

Pilih layanan status kepesertaan.

Ketik nomor peserta atau NIK.

Ketik tanggal lahir peserta.

Setelah itu VIKA akan memberikan informasi mengenai status kepesertaan Anda di BPJS Kesehatan.

Cek melalui CHIKA

CHIKA atau Chat Assistant JKN merupakan layanan yang bisa diakses dari WhatsApp dengan nomor 081118750400. Caranya adalah sebagai berikut: