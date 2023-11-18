Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Cek Gula Darah Online dengan Mudah

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |15:55 WIB
Cara Cek Gula Darah Online dengan Mudah
Ilustrasi untuk cara cek gula darah online (Foto: Istimewa)
A
A
A

TERNYATA masih banyak yang belum tahu mengenai cara cek gula darah online yang lebih simpel dilakukan.

 BACA JUGA:

Pengecekan gula darah merupakan salah satu aktivitas rutin yang wajib dilakukan oleh para penderita diabetes.

Biasanya penderita diabetes akan melakukan pengecekan beberapa kali dalam sehari, yakni setiap sebelum makan, sesudah makan, dan menjelang tidur.

Pengecekan ini dilakukan agar penderita bisa memantau kadar gula darah dalam tubuh, sehingga penderita bisa waspada apabila terjadi lonjakan atau penurunan gula darah.

Untuk melakukan cek gula darah biasanya penderita bisa datang ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Selain itu, penderita juga bisa menggunakan alat glukometer sendiri di rumah. Namun, saat ini ada cara yang lebih simpel yakni cek gula darah secara online.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/482/3187034//diabetes-h8YG_large.jpg
5 Tips Mudah Jaga Gula Darah untuk Sambut Perayaan Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/482/3186933//pencernaan-qZ7h_large.jpeg
Cukup 2 Bahan, Ramuan ini Bisa Lancarkan Pencernaan hingga Kontrol Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/482/3179672//minuman-QwNm_large.jpg
Viral, Minuman Isotonik Tapi Kandungan Gulanya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176737//minuman-4MOp_large.jpg
5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/482/3172234//fahmi_bo-G3rz_large.jpg
Riwayat Penyakit Fahmi Bo Terungkap, Begini Kondisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/482/3170406//diabetes-eYHc_large.jpg
4 Ciri-Ciri Diabetes Akut, Mulut Bau Salah Satunya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement