HOME WOMEN HEALTH

Menpora Dito Ariotedjo Apresiasi Ajang Table Tennis Okezone 2023

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |11:16 WIB
Menpora Dito Ariotedjo Apresiasi Ajang Table Tennis Okezone 2023
Table Tennis Okezone 2023. (Foto: Ist)
A
A
A

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo turut menghadiri laga 'perang bintang' yang tersaji di Table Tennis Okezone 2023. Pertandingan tenis meja ini berlangsung di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada hari ini, Sabtu, (18/11/2023).

Menpora Dito Ariotedjo pun mengapresiasi ajang ini yang hadir ditengah federasi Tenis Meja yang tengah berbenah dan mulai menemui titik terang untuk semakin produktif membina atlet-atlet demi meningkatkan prestasi.

 Menpora

"Kita berharap dari organisasinya yang sudah sehat, pembinaan akan semakin banyak, tidak bingung lagi untuk membina dan scoting atlet,"ujar Dito Ariotedjo dalam sambutannya di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu, (18/11/2023).

 BACA JUGA:

Organisasi yang nantinya mulai dibentuk lagi tentu memerlukan sosok pemimpin. Melihat Direktur Pemberitaan Yadi Hendriana yang sempat menyarankan sosok perempuan dalam jajaran kepengurusan organisasi Tenis Meja, Dito Ariotedjo pun sempat melontarkan nama Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

"Sosok yang cocok menjadi pimpinan tapi saya belum tau nama-namanya tapi bapak bilangnya wanita, bisa mbak Wamenparekraf ya,"sambungnya.

 BACA JUGA:

Dito Ariotedjo pun mengungkap siapapun sosok pimpinan nantinya, dia berharap akan bekerja sepenuh hati untuk membangun organisasi sekaligus membina para atlet tenis meja yang akan mengharumkan nama bangsa.

Halaman:
1 2
      
