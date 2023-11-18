Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Table Tennis Okezone 2023 Digelar, Tingkatkan Antusiasme terhadap Olahraga

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |11:09 WIB
Table Tennis Okezone 2023 Digelar, Tingkatkan Antusiasme terhadap Olahraga
Table Tennis Okezone 2023. (Foto: Ist)
A
A
A

RUPANYA Table Tennis Okezone 2023 digelar pada hari ini, Sabtu (18/11/2023) di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada hari ini, Sabtu, (18/11/2023). Table Tennis Okezone 2023 merupakan turnamen tenis meja yang diikuti 33 tim, berasal dari Corporate and Government.

Melalui ajang ini, Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana berharap, olahraga tenis meja semakin menggeliat sehingga berjalan beriringan dengan prestasi atletnya yang semakin meningkat.

 Table Tennis Okexzone 2023

"Saya harap ini akan menjadi ajang yang bergengsi. Ini adalah komitmen dari Okezone. Kami berharap (Table Tennis Okezone 2023) bisa membuat tenis meja lebih berprestasi lagi," ungkap Yadi Hendriana dalam sambutannya di GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Sabtu, (18/11/2023).

 BACA JUGA:

Yadi Hendriana pun menyoroti kepengurusan asosiasi tenis meja yang mulai berbenah dibawah binaan Menpora Dito Ariotedjo. Hal ini tentu menjadi pondasi untuk semakin memajukan olahraga tenis meja di tanah air dan meningkatkan prestaso atlet. Terlebih sudah 12 tahun lamanya bendera merah putih tak berkibar di ajang tenis meja internasional.

Menjadi olahraga yang cukup digandrungi di seluruh lapisan masyarakat, tenis meja diharapkan juga semakin meningkat dari segi prestasi.

"Saya mendengar dibawah sentuhan pak menpora tenis meja sudah ada titik terang, sudah ada kepengurusan baru dan kemungkinan tenis meja akan terus maju dan akan menjadi salah satu olahraga yang solid dan juga berprestasi di indonesia,"pungkasnya.

Sebagai informasi, turnamen tenis meja beregu ini akan mempertandingkan tiga nomor, yakni tunggal putra, tunggal putri dan ganda putra.

 BACA JUGA:

Menariknya, sejumlah peserta Table Tennis Okezone 2023 dihiasi oleh nama-nama atletIndonesia yang pernah berprestasi di kancah internasional. Salah satunya adalah Ficky Supit, mantan atlet nasional yang memperkuat tim Telkom A.

Halaman:
1 2
      
