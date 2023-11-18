Suka Makan Durian, Apa Bikin Kolesterol Tinggi?

BANYAK orang hobi makan durian. Namun hal yang menjadi pertanyaan, apakah durian menyebabkan kolesterol tinggi?

Seperti diketahui, durian amerupakan buah daerah tropis yang dinobatkan sebagai raja buah. Baunya sangat menyengat, namun rasanya sangat lezat apalagi jika warnanya agak oranye, manis, ada sedikit pahit tapi enak.

Namun, pernahkah kamu mendengar bahwa durian dapat menyebabkan kolesterol?

Dalam 100 gr durian mengandung air 65 gr, energi 134 kkal, protein: 2,5 gr, lemak 3 gr, karbohidrat 28 gr, serat 3,5 gr, kalsium 7 mg, fosfor 44 mg, zat besi 1,3 mg, natrium 1 mg, kalium 601 mg, zinc 0,3 mg, Beta-karoten 146 mcg, Thiamin (Vitamin B1) 0,10 mg, Riboflavin (Vitamin B2) 0,19 mg dan Vitamin C 53 mg

Dalam 100 gr buah durian telah memenuhi sekitar 6,4% kebutuhan rata-rata kalori harian rata-rata orang dewasa, juga memenuhi 10% kebutuhan serat harian orang dewasa. Dapat dilihat bahwa buah berduri satu ini tidak memiliki kandungan kolesterol.

Selama ini, beredar mitos bahwa durian dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Jadi, apakah buah durian menyebabkan kolesterol?

Jawabannya adalah mitos, karena dari kandungan durian yang dijabarkan di atas, tidak ada kandungan kolesterol alias nol kolesterol.

Bahkan faktanya, buah durian ini kaya akan lemak tidak jenuh tunggal (monounsaturated fat) yang sehat dan baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Lemak tidak jenuh tunggal ini dapat membantu menurunkan kadar beberapa jenis lemak di dalam tubuh, seperti trigliserida dan kolesterol jahat.

Kemudian, buah durian punya efek antioksidan guna mencegah kerusakan akibat radikal bebas dan antiaterosklerotik untuk menghentikan penebalan arteri. Durian juga mengandung lemak jenuh (saturated fat) meski jumlahnya rendah.

Namun, jika terlalu sering makan durian dalam jumlah yang banyak bisa membuat kadar lemak jenuh dalam tubuh naik. Hal inilah bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dan bahkan risiko penyakit jantung.

Durian juga mengandung kalori dan gula yang cukup tinggi, jadi perlu dipertimbangkan untuk mengonsumsi durian.