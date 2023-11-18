Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pesona Kelingking Bali, Pantai Terindah di Dunia Favorit Turis Memadu Kasih

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |18:20 WIB
Pesona Kelingking Bali, Pantai Terindah di Dunia Favorit Turis Memadu Kasih
Pantai Kelingking di Nusa Penida, Bali. (Instagram @infowisatabali)
A
A
A

PANTAI Kelingking di Bali merupakan destinasi wisata yang sangat populer di kalangan turis dan influencer. Pantai yang terletak di Dusun Karang Dawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ini menyajikan pemandangan spektakuler.

Kelingking pernah dinobatkan sebagai pantai terindah di dunia yang paling banyak diposting di Instagram. Dalam 10 daftar pantai terindah versi Instagram yang dirilis LuxuryHotel.com awal 2022, Pantai Klingking berada di posisi kedua, hanya kalah satu peringkat dari Paradise Beach, Thailand.

Pantai Kelingking tujuan sempurna untuk menikmati liburan dengan pemandangan yang menakjubkan. Pengunjung bisa bersantai memanjakan diri dengan view laut dan alam menawan, berenang, atau berpetualang.

Karena sangat populer, Pantai Kelingking tak pernah sepi wisatawan. Kelingking jadi spot favorit buat traveler pencinta fotografi.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement