Pesona Kelingking Bali, Pantai Terindah di Dunia Favorit Turis Memadu Kasih

PANTAI Kelingking di Bali merupakan destinasi wisata yang sangat populer di kalangan turis dan influencer. Pantai yang terletak di Dusun Karang Dawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ini menyajikan pemandangan spektakuler.

Kelingking pernah dinobatkan sebagai pantai terindah di dunia yang paling banyak diposting di Instagram. Dalam 10 daftar pantai terindah versi Instagram yang dirilis LuxuryHotel.com awal 2022, Pantai Klingking berada di posisi kedua, hanya kalah satu peringkat dari Paradise Beach, Thailand.

Pantai Kelingking tujuan sempurna untuk menikmati liburan dengan pemandangan yang menakjubkan. Pengunjung bisa bersantai memanjakan diri dengan view laut dan alam menawan, berenang, atau berpetualang.

Karena sangat populer, Pantai Kelingking tak pernah sepi wisatawan. Kelingking jadi spot favorit buat traveler pencinta fotografi.