HOME WOMEN TRAVEL

Ganjar Pranowo Kunjungi Purwakarta, Yuk Intip 3 Tempat Healing di Kota Pensiun

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |15:15 WIB
Ganjar Pranowo Kunjungi Purwakarta, Yuk Intip 3 Tempat Healing di Kota Pensiun
Taman Air Mancur Sri Baduga di Purwakarta. (Foto: Humas Setda Purwakarta)
A
A
A

REKOMENDASI tempat healing di Purwakarta, kabupaten yang dikunjungi calon presiden nomor 3, Ganjar Pranowo pada Jumat 15 November 2023.

Purwakarta yang dijuluki sebagai Kota Pensiun punya beragam objek wisata yang beberapa di antaranya jadi tempat healing. Kehadiran tempat healing di Purwakarta menjadi oase menyegarkan bagi mereka yang mencari ketenangan dan keharmonisan.

Purwakarta terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau, kini menawarkan lebih dari sekadar panorama yang menakjubkan, bahkan ada tempat healing yang canggih di dalamnya.

Tempat-tempat healing di wilayah ini menjadi jendela ke dunia ketenangan, di mana setiap sentuhan dan aroma diciptakan untuk meremajakan tubuh serta pikiran.

 BACA JUGA:

Mereka yang mengunjungi tempat-tempat ini akan menemukan ruang untuk meresapi ketenangan, memulihkan energi, dan menemukan keseimbangan dalam kehidupan yang sibuk.

Berikut ini adalah beberapa tempat healing di Purwakarta yang wajib kamu kunjungi.

3 Tempat Healing di Purwakarta

1. Gunung Bongkok

Gunung Bongkok, dengan ketinggian 985 meter di atas permukaan laut (mdpl), merupakan pilihan sempurna bagi para pendaki pemula yang ingin merasakan petualangan mendaki gunung.

Lokasinya yang terletak di Desa Cikandang, Kecamatan Purwakarta, menawarkan dua puncak menakjubkan, yaitu Puncak Datar dan Puncak Batu Tumpu. Dengan durasi pendakian sekitar dua jam, Gunung Bongkok memberikan pengalaman yang memuaskan tanpa menguras tenaga.

 BACA JUGA:

Selain menjadi tempat pendakian yang ramah bagi pemula, destinasi healing yang berlokasi di daerah yang dikunjungi Ganjar Pranowo ini juga cocok sebagai lokasi berkemah.

Keindahan pemandangan dari puncaknya meliputi Gunung Parang, Waduk Jatiluhur, dan Kota Purwakarta, menciptakan pengalaman berkemah yang tak terlupakan. Pemandangan matahari terbit di sini tak hanya memukau, tetapi juga memberikan sensasi yang mendalam bagi para pengunjung.

Menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi healing di Purwakarta.

Untuk menikmati segala keindahan ini, pengunjung hanya perlu membayar administrasi sebesar Rp 12.000 per orang, serta tarif parkir sebesar Rp 5.000 untuk pengendara motor.

Gunung Bongkok tidak hanya menjadi destinasi pendakian yang menarik, tetapi juga menjadi tempat di mana alam dan petualangan menyatu, menciptakan pengalaman yang luar biasa bagi setiap pengunjungnya.

 BACA JUGA:

2. Taman Air Mancur Sri Baduga

Taman Air Mancur Sri Baduga, terletak di Jalan K.K Singawinata, Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, merupakan destinasi wisata yang memikat hati pengunjung dengan atraksi air mancur canggih yang menakjubkan.

Keindahan air mancur ini menjadi daya tarik utama di daerah yang dikunjungi Ganjar Pranowo ini karena menciptakan suasana yang penuh warna dan memukau.

Teknologi canggih yang melibatkan sinar laser digunakan untuk memperkaya pengalaman pengunjung. Sinergi antara air mancur yang menari indah dengan animasi dan efek cahaya menciptakan pertunjukan yang memukau dan tak terlupakan.

 BACA JUGA:

Pengunjung dapat menikmati keindahan taman ini setiap hari tanpa dipungut biaya, namun atraksi air mancur hanya berlangsung setiap malam minggu, menambah kesan spesial bagi para pengunjung.

Taman Air Mancur Sri Baduga bukan hanya tempat hiburan di daerah yang dikunjungi Ganjar Pranowo ini, tetapi juga menjadi saksi bisu keindahan alam dan teknologi yang menyatu harmonis.

Pengalaman yang diberikan oleh atraksi air mancur ini menjadikan tempat ini sebagai salah 1 tempat healing di Purwakarta.

