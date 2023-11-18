Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hadiri Event Cobek Kreatif di Unair Surabaya, Angela Tanoesoedibjo Jadi Rebutan Swafoto Mahasiswa

Masdarul Khoiri , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |13:33 WIB
Hadiri Event Cobek Kreatif di Unair Surabaya, Angela Tanoesoedibjo Jadi Rebutan Swafoto Mahasiswa
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo jadi rebutan swafoto mahasiswa di Universitas Airlangga Surabaya. (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menghadiri acara Cobek Kreatif di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur. Kehadirannya membuat Ruang Ternate Gedung ASEEC (Airlangga Sharia & Entrepreneurship Education Center) mendadak heboh.

Angela Tanoesoedibjo disambut dengan meriah. Sejak tiba di lobi Gedung ASEEC, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Surabaya sudah menunggu. Mereka ingin menyapa dan bertatap muka langsung dengan Angela.

Sebelum memasuki ruang Ternate yang menjadi lokasi Cobek Kreatif, Angela menghampiri stan-stan mahasiswa yang sedang memamerkan produk-produk kreatif mereka, Jumat 17 November 2023.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement