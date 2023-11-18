Hadiri Event Cobek Kreatif di Unair Surabaya, Angela Tanoesoedibjo Jadi Rebutan Swafoto Mahasiswa

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menghadiri acara Cobek Kreatif di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur. Kehadirannya membuat Ruang Ternate Gedung ASEEC (Airlangga Sharia & Entrepreneurship Education Center) mendadak heboh.

Angela Tanoesoedibjo disambut dengan meriah. Sejak tiba di lobi Gedung ASEEC, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Surabaya sudah menunggu. Mereka ingin menyapa dan bertatap muka langsung dengan Angela.

Sebelum memasuki ruang Ternate yang menjadi lokasi Cobek Kreatif, Angela menghampiri stan-stan mahasiswa yang sedang memamerkan produk-produk kreatif mereka, Jumat 17 November 2023.

