Angela Tanoesoedibjo : Gen Z dan Milenial Harus Jadi Penggerak Utama Ekonomi Kreatif

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mendorong generasi muda Indonesia baik milenial maupun gen-Z untuk turut serta dan berperan aktif dalam mengembangan sektor ekonomi kreatif.

Angela mengatakan bahwa Indonesia telah memasuki era bonus demografi. Di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar jumlahnya dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Sehingga Wamenparekraf menilai generasi muda harus menjadi penggerak utama dalam pembangunan Indonesia, khususnya di sektor ekonomi kreatif.

“Jadi kawan-kawan sekalian kita semua yang ada di ruangan ini memiliki peran yang sangat penting, karena kita masuk kelompok terbesar di Indonesia, gen Z dan milenial. Kita mempunyai peran yang penting untuk menjadi penggerak utama dalam pembangunan negara ini dengan terus berkarya. Apa yang bisa kita karyakan? Tentunya salah satunya melalui sektor ekonomi kreatif,” kata Wamenparekraf dalam acara Cangkruk dan Ngobrol Bareng Pelaku Ekonomi Kreatif (Cobek Kreatif Surabaya) dengan tema 'Inovasi Wirausaha Ekonomi Kreatif Melalui Transformasi Digital' di Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat 17 November 2023.

