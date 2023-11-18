Jadi Moderator Cobek Kreatif di Unair, Angela Tanoesoedibjo Ajak Anak Muda Terus Berkarya

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menjadi moderator acara Cobek Kreatif Surabaya di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Jumat 17 November 2023. Angela mengajak milenial dan generasi Z terus berkarya untuk bangsa.

Cobek Kreatif singkatan dari Cangkruk dan Ngobrol Bareng Pelaku Ekonomi Kreatif. Angela Tanoe memandu jalannya cangkrukan dengan empat narasumber anak-anak muda kreatif yang menjadi inspirasi mahasiswa.

Empat narasumber pelaku ekonomi kreatif adalah Dimas Angga Prayitno (mahasiswa Unair), Dzakwan Nabil (mahasiswaITS), Rintan Putri (alumnus Unair) dan Chef Arnold Poernomo (masterchef).

"Senang sekali saya Angela Tanoesoedibjo, bisa hadir kembali di Universitas Airlangga. Dan kali ini dalam acara Cobek Kreatif Surabaya: Cangkruk dan Ngobrol bareng pelaku ekonomi kreatif Surabaya. Acara ini persembahan Kemenparekraf," kata Angela mengawali diskusi.

Menurut Angela, Indonesia sudah memasuki era bonus demografi yang artinya jumlah usia produktif lebih besar dari yang tidak produktif. "Hari ini, sudah lebih dari 190 juta jiwa atau 70 persen dari total populasi indonesia, berusia produktif: 15-64 tahun," sambungnya.