10 Tempat Nongkrong di Setiabudi Jaksel, Kawasan Segitiga Emas Ibu Kota

SETIABUDI di Jakarta Selatan yang bertabur gedung-gedung pencakar langit merupakan kawasan Segitiga Emas Ibu Kota bersama Menteng dan Tanah Abang. Maklum sebagian besar aktivitas bisnis, keuangan, dan diplomatik berlangsung di wilayah ini.

Setiabudi juga punya pusat perbelanjaan, restoran, dan café dengan interior menarik, pemandangan gedung-gedung tinggi, dan suasana yang nyaman. Kemudian bertabur tempat nongkrong favorit semua umur.

Berikut 10 tempat nongkrong di Setiabudi, yang telah dilansir dari berbagai sumber.

1. La Boheme Rooms and Coffee

Terletak di Jl. Setia Budi Barat No.18, RT.3/RW.3, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta, coffee shop ini tersedia ruangan indoor dan outdoor dengan view gedung-gedung tinggi, yang setiap sudutnya bak gaya Bohemian yang apik. Di sini tersedia juga beragam makanan Asia dan western, kopi, dan dessert lainnya.

2. Saint Cinnamon & Coffee

Café ini menawarkan hidangan pastry yang renyah dan cocok untuk pendamping kopi dengan suasana yang nyaman dan pemandangan sekitar, yang berlokasi di Setiabudi One, Lantai 1 Kav. 62, Jl. H. R. Rasuna Said, RT.18/RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta.

3. Lucky Cat Coffee & Kitchen

Berlokasi di Plaza Festival, lantai Upper Ground Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, coffee shop ini memiliki desain interior dengan furniture kayu, tanaman hijau, dan meja marmer, menciptakan suasana yang sangat nyaman.

Buka 24 jam, tempat ini menyajikan beragam minuman mulai dari Rp35.000 hingga Rp40.000, termasuk black coffee, jus, teh, dan lainnya.

4. Setiabudi One

Kawasan ini terdapat café dan resto seperti Wingstop. Imperial Tables, Anomali Coffee, dan lainnya yang dapat dikunjungi sambil menikmati makan malam, coffee break, fitness, dan sebagainya.

Terletak di Jl. HR Rasuna Said, RT.18 / RW.2, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dan buka dari pukul 10.00 – 22.00 WIB, disediakan juga fasilitas berupa akses WI-FI, ATM Center, dan lainnya.

5. Kota Kasablanka

Kokas atau Kota Kasablanka berlokasi di Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, telah berdiri sejak tahun 2012 dan menjadi salah satu mal populer di Jakarta, Indonesia.

Terdapat juga berbagai food society yang dapat Anda coba, seperti Bakerzin, Caprese, Dairy Queen, Denny’s, Excelso, dan Fish & Co. Selain itu, fasilitas lainnya meliputi nursery room, mushola, taxi lounge, ruang P3K, dan sebagainya.

6. Warung MJS

Warung ini menawarkan konsep prasmanan yang dapat Anda pilih sesuai selera. Berlokasi di Setiabudi Tengah No. 11, Setiabudi, Jakarta Selatan, warung ini buka setiap hari Minggu – Kamis pada pukul 11.00 – 21.00 WIB. Serta, pada hari Jumat dan Sabtu buka pukul 11.00 –22.00 WIB.

7. Anomali Coffee Setiabudi

Terdapat di Setiabudi One Lt. 1 Jl. HR Rasuna Said No. 62 Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, café ini menyediakan area indoor dan outdoor, dengan suasana yang nyaman. Tersedia beragam varian kopi yang terbuat dari olahan biji asli Indonesia, yang dapat Anda coba dengan sensasi rasa yang unik.