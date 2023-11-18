10 Tempat Nongkrong Asyik di SCBD, Kawasan Bisnis dan Perkantoran Elite Jakarta

The Coffee Academics di SCBD, Jakarta Selatan. (Instagram @thecoffeeacademicsid)

SUDIRMAN Central Business District atau SCBD merupakan kawasan bisnis terkemuka dan perkantoran elite di Ibu Kota. Banyak perusahaan bermarkas di area niaga terpadu yang terletak di Senayan, Kebayoran, Jakarta Selatan ini.

Selain perkantoran, SCBD juga punya pusat perbelanjaan kelas atas, tempat hiburan, cafe, hingga restoran mewah. Dengan segala kemegahannya, SCBD juga tujuan sempurna buat nongkrong atau kongkow.

Dengan menyajikan pemandangan gedung-gedung tinggi yang memukau, kawasan ini menawarkan berbagai tempat nongkrong yang estetik dan instagramable. Sambil nongkrong bisa menikmati kopi dan segala variannya.

Berikut 10 tempat nongkrong asyik di kawasan SCBD Jakarta :

1. Bukanagara Coffee

Coffee shop di SCBD ini memiliki dua cabang, salah satunya yang berlokasi di ASHTA District 8, Lantai Upper Ground Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Café ini menyuguhkan pemandangan gedung tinggi, terutama di area outdoor dengan tanaman hijau, yang menciptakan suasana yang sejuk.

Bukanegara Coffee & Roastery (Facebook Kopi Bukanagara)

Tersedia juga varian kopi lainnya, seperti double espresso, caffe latte, latte float, kue, hingga makanan berat.

2. Tanamera Coffee Roastery

Jika Anda tertarik merasakan cita rasa kopi lokal, café ini menyajikan kopi daerah seperti Mandailing atau Toraja Sapan yang unik. Selain kopi, Anda dapat mencoba lunch set dengan harga yang terjangkau, dan berlokasi di Pacific Place Mall, Lantai Ground, Jl. Jenderal Sudirman, SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

3. Café Kitsune

Café ini perpaduan antara bar dan restoran dengan interior yang estetik ala Prancis dan Jepang, yang terletak di ASHTA District 8, Lantai Ground Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Mereka juga menyediakan berbagai makanan manis seperti croissant, cannele, carrot cake, hingga minuman kafein dan non-kafein.

4. First Crack

Café ini menyajikan berbagai varian kopi dengan cita rasa yang unik, seperti chamomile lavender coffee toraja, coconut coffee toraja, dan apple honey coffee flores.

First Crack (Okezone.com/Pradita Ananda)

Terletak di Jl. Bumi No.10, SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, First Crack cocok banget bagi Anda yang ingin bersantai dengan suasana yang lebih privat, sambil menikmati secangkir kopi.

5. Harlan + Holden Because Coffee

Café ini memiliki desain unik dengan tempat duduk memanjang yang saling berhadapan, mirip anak tangga dengan meja kecil. Di sini, Anda bisa menikmati americano, brown sugar latte, sea salt latte, green tea latte, dan white brew coffee jelly.

Café ini berlokasi di Pacific Place Mall, Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman, SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

6. House of Brooklyn

Café ini didesain dengan dinding yang unik, dipadukan dengan furniture berwarna coklat, lampu hias, dan tanaman hijau. Salah satu daya tariknya adalah signature coffee, seperti iced coffee jadoel dan v60 earl grey coffee.

Ilustrasi

Tidak hanya itu, menu lainnya seperti Baramundi Bumbu Kuning juga tersedia di sini. Café ini berlokasi di Pacific Place Mall, Lantai 3, Jl. Jenderal Sudirman, SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

7. Bleum Coffee

Berlokasi di ASHTA District 8, Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, café ini menawarkan pemandangan indah dari gedung-gedung tinggi sekitarnya.

Selain itu, café ini menyajikan berbagai pilihan kopi, mulai dari espresso-based hingga cold brew coffee. Tersedia juga pilihan minuman non-kafein, seperti matcha latte, hojicha latte, dan choco latte.