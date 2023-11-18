5 Makanan Khas Purwakarta, Kabupaten yang Dikunjungi Ganjar Pranowo

MENGULAS lima makanan khas Purwakarta, kabupaten di Jawa Barat yang dikunjungi calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, pada Jumat, 17 November 2023.

Salah satu agenda Ganjar ke Purwakarta adalah bertemu dengan beberapa Kiai dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten di Pondok Pesantren Al Muhajirin di Jalan Veteran, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta.

Bicara soal Purwakarta tidak afdal kalau tidak membicarakan soal makanan khas yang sebaiknya kamu coba bila berkunjung ke kota tersebut.

Berikut 5 makanan khas Purwakarta yang wajib Anda coba, di antaranya :

1. Sate Maranggi

Makanan yang saat ini menjadi kuliner khas dan unggulan dari Purwakarta dapat ditemukan di berbagai penjuru kota tersebut. Contohnya, Sate Maranggi Hj Yetti Cibungur, Kampung Sate Maranggi di Plered, dan Sate Maranggi Wanayasa.

Berbagai jenis sate tersedia, melibatkan sate sapi, sate kambing, dan sate ayam. Selain ketiga jenis tersebut, terdapat variasi lain seperti sate tanpa tetelan dan sate dengan tetelan.

Sate adalah potongan daging yang ditusuk dengan bambu kecil setelah diberi bumbu, kemudian dimasak dengan cara dipanggang. Sate dapat menjadi camilan atau juga menu makanan berat.

2. Makanan Sunda di Purwakarta

Menu makanan ini pada dasarnya serupa dengan daerah lain, khususnya di Jawa Barat. Namun, perbedaannya terletak pada penyajian dan lokasi makanannya.

Di Purwakarta, terdapat banyak rumah makan Sunda yang bisa dikunjungi, seperti Sambel Hejo Sambel Dadak (SHSD), Rumah Makan Ciganea, Ibu Haji Ciganea, Sajolna, dan restoran-restoran lain yang tersebar di Kabupaten Purwakarta.

Ada berbagai pilihan menu yang disajikan, mencakup ikan asin berbagai jenis, olahan ikan tawar, sayur asem, lodeh, tahu-tempe, pete, jengkol, lalapan, hingga nasi liwet.

Purwakarta sendiri telah menjadi tujuan wisata kuliner yang populer bagi warga Jabodetabek. Selain lokasinya yang strategis, kota ini juga dikenal memiliki cita rasa makanan yang lezat, salah satunya adalah menu makanan Sunda ini.

3. Es Ciming

Minuman dingin dan manis ini menjadi teman yang menyegarkan untuk menghilangkan rasa haus. Es Ciming merupakan minuman yang sudah melegenda di Purwakarta sejak tahun 1970-an.

Minuman ini disajikan dalam mangkuk kecil dengan beragam toping, seperti cendol yang kenyal, parutan kelapa, dan kacang hijau. Semuanya disajikan dengan parutan es yang dituangi sirup merah dan susu.