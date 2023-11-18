10 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Pancoran Jaksel, Favorit Anak Muda

PANCORAN di Jakarta Selatan bukan hanya terkenal dengan Patung Dirgantara atau Patung Pancoran, salah satu situs peninggalan terakhir Presiden Soekarno. Tapi juga bertaburan tempat nongkrong yang sering jadi sasaran kongkow anak muda.

Tempat nongkrong berupa cafe menyajikan beragam hidangan makanan dan minuman.

Berikut 10 rekomendasi tempat nongkrong sekitar Pancoran, Jakarta Selatan.

1. Dulu Kala Coffee & Barbershop

Cafe sekaligus barbershop ini mengusung konsep retro, yang berlokasi di Jalan Duren Tiga Selatan No. 6, Pancoran, Jakarta Selatan, dan menyediakan beragam makanan dan minuman mulai dari Rp19.000.

BACA JUGA:

2. The Cups

Terletak di Foodcourt Chinatown lantai 2, café ini menyediakan beragam minuman kopi dan non-kopi yang otentik, dan makanan lainnya seperti nasi goreng teri, soto betawi, crispy chicken skin with sweet soy sauce, dan sebagainya, yang berkisar Rp50.000 – Rp100.000 saja.

3. Kopi Janji Jiwa

Janji jiwa adalah gerai kopi milik PT. Luna Boga Narayan, yang telah memiliki 800 cabang di Indonesia. Salah satunya, cabang yang terdapat di Apartemen Pancoran Riverside, Tower 2, Lantai Lower Ground.

Gerai kopi ini menggunakan biji kopi khas Sumatera, yakni biji kopi Robusta dengan rasanya yang nikmat. Tersedia banyak varian menu yang dapat Anda pilih, seperti kopi susu senja, caramel latte, hazelnut choco, spicy bulgogi, crispy chicken spicy, beef truffle mayo, dan sebagainya, yang semuanya itu dibanderol under Rp50.000 saja.

BACA JUGA:

4. Kopi Soe

Café ini menawarkan beragam minuman kafein dan non-kafein yang dapat Anda sesuaikan. Menu best seller mereka adalah Kopi Soe double espresso. Selain itu, terdapat pilihan minuman lain seperti es coklat, matcha, yang dibuat menggunakan biji kopi lokal Indonesia, dengan harga mulai dari Rp20.000.

Kopi Soe berlokasi di Apartment L’avenue l, Jalan Raya Pasar Minggu No. Kav.16, RT.7/RW.9, Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan.

5. Blue Moon

Café ini berkonsep serupa dengan Bluemoon café yang ada di Manchester, Inggris, yang dihiasi dengan karya seni berupa gravity, yang berlokasi di Jl. Duren Tiga Selatan No.19, RT.4/RW.2, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kisaran harga di sini mulai dari Rp30.000 – Rp50.000.

BACA JUGA:

6. Bangi Kopi Pasar Minggu

Café ini bertema vintage yang bernuansa putih, dan dikelilingi dengan mural, pajangan, dan furniture lainnya. Ketika ke dalam, Anda akan melihat pemandangan sebuah kolam yang ditutupi dengan pagar.

Terletak di Jl. Raya Pasar Minggu No.12, RT.13/RW.1, Pejaten Timur, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, yang menawarkan beragam cemilan dan makanan berat, seperti nasi lemak, nasi ayam, espresso, hot milk, dan sebagainya.

7. Kaffeine Kline

Café yang satu ini dipenuhi dengan banyak tanaman dan terdapat juga area indoor dan outdoor, yang dihiasi dengan dinding berwarna putih. Di sini menyajikan beragam menu khas Indonesia seperti sop buntut, nasi goreng, singkong goreng, teh, kopi, dan aneka dessert lainnya.

Lokasinya di Jl. Duren Tiga Selatan No.8, RT.4/RW.2, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.