Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Pancoran Jaksel, Favorit Anak Muda

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |10:15 WIB
10 Rekomendasi Tempat Nongkrong di Pancoran Jaksel, Favorit Anak Muda
Bittersweet by Najla. (Foto: bittersweet-by-najla.business.site)
A
A
A

PANCORAN di Jakarta Selatan bukan hanya terkenal dengan Patung Dirgantara atau Patung Pancoran, salah satu situs peninggalan terakhir Presiden Soekarno. Tapi juga bertaburan tempat nongkrong yang sering jadi sasaran kongkow anak muda.

Tempat nongkrong berupa cafe menyajikan beragam hidangan makanan dan minuman.

Berikut 10 rekomendasi tempat nongkrong sekitar Pancoran, Jakarta Selatan.

1. Dulu Kala Coffee & Barbershop

Cafe sekaligus barbershop ini mengusung konsep retro, yang berlokasi di Jalan Duren Tiga Selatan No. 6, Pancoran, Jakarta Selatan, dan menyediakan beragam makanan dan minuman mulai dari Rp19.000.

 BACA JUGA:

2. The Cups

Terletak di Foodcourt Chinatown lantai 2, café ini menyediakan beragam minuman kopi dan non-kopi yang otentik, dan makanan lainnya seperti nasi goreng teri, soto betawi, crispy chicken skin with sweet soy sauce, dan sebagainya, yang berkisar Rp50.000 – Rp100.000 saja.

3. Kopi Janji Jiwa

Janji jiwa adalah gerai kopi milik PT. Luna Boga Narayan, yang telah memiliki 800 cabang di Indonesia. Salah satunya, cabang yang terdapat di Apartemen Pancoran Riverside, Tower 2, Lantai Lower Ground.

Gerai kopi ini menggunakan biji kopi khas Sumatera, yakni biji kopi Robusta dengan rasanya yang nikmat. Tersedia banyak varian menu yang dapat Anda pilih, seperti kopi susu senja, caramel latte, hazelnut choco, spicy bulgogi, crispy chicken spicy, beef truffle mayo, dan sebagainya, yang semuanya itu dibanderol under Rp50.000 saja.

 BACA JUGA:

4. Kopi Soe

Café ini menawarkan beragam minuman kafein dan non-kafein yang dapat Anda sesuaikan. Menu best seller mereka adalah Kopi Soe double espresso. Selain itu, terdapat pilihan minuman lain seperti es coklat, matcha, yang dibuat menggunakan biji kopi lokal Indonesia, dengan harga mulai dari Rp20.000.

Kopi Soe berlokasi di Apartment L’avenue l, Jalan Raya Pasar Minggu No. Kav.16, RT.7/RW.9, Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan.

5. Blue Moon

Café ini berkonsep serupa dengan Bluemoon café yang ada di Manchester, Inggris, yang dihiasi dengan karya seni berupa gravity, yang berlokasi di Jl. Duren Tiga Selatan No.19, RT.4/RW.2, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kisaran harga di sini mulai dari Rp30.000 – Rp50.000.

 BACA JUGA:

6. Bangi Kopi Pasar Minggu

Café ini bertema vintage yang bernuansa putih, dan dikelilingi dengan mural, pajangan, dan furniture lainnya. Ketika ke dalam, Anda akan melihat pemandangan sebuah kolam yang ditutupi dengan pagar.

Terletak di Jl. Raya Pasar Minggu No.12, RT.13/RW.1, Pejaten Timur, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, yang menawarkan beragam cemilan dan makanan berat, seperti nasi lemak, nasi ayam, espresso, hot milk, dan sebagainya.

7. Kaffeine Kline

Café yang satu ini dipenuhi dengan banyak tanaman dan terdapat juga area indoor dan outdoor, yang dihiasi dengan dinding berwarna putih. Di sini menyajikan beragam menu khas Indonesia seperti sop buntut, nasi goreng, singkong goreng, teh, kopi, dan aneka dessert lainnya.

Lokasinya di Jl. Duren Tiga Selatan No.8, RT.4/RW.2, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/408/3132125/4_rekomendasi_tempat_wisata_murah_meriah_di_jakarta_cocok_untuk_libur_panjang-AFIo_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata Murah Meriah di Jakarta, Cocok untuk Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/406/3122403/ini_alternatif_tempat_wisata_warga_jakarta_selama_lebaran-0IHe_large.jpg
Ini Alternatif Tempat Wisata Warga Jakarta Selama Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/408/3011818/5-tempat-wisata-estetik-gratis-di-jakarta-cocok-buat-mengisi-libur-panjang-lstLiLB25B.JPG
5 Tempat Wisata Estetik Gratis di Jakarta, Cocok buat Mengisi Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/408/3006520/jpo-pinisi-sudirman-disulap-jadi-hutan-rimba-spot-keren-buat-habiskan-libur-panjang-7TkvNtobhb.JPG
JPO Pinisi Sudirman Disulap Jadi Hutan Rimba, Spot Keren buat Habiskan Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/408/2986734/10-tempat-ngabuburit-di-jakarta-timur-2024-pokoknya-seru-antibosan-Tm2jV6tKqu.jpg
10 Tempat Ngabuburit di Jakarta Timur 2024, Pokoknya Seru Antibosan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/408/2982262/7-tempat-ngabuburit-seru-di-jakarta-timur-bisa-bikin-lupa-waktu-WjObIPryQr.jpg
7 Tempat Ngabuburit Seru di Jakarta Timur, Bisa Bikin Lupa Waktu!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement