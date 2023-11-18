Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Nasi Merah Jadi Solusi Ideal Cegah Stunting, Apa Kata Ahli?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |22:05 WIB
Nasi Merah Jadi Solusi Ideal Cegah Stunting, Apa Kata Ahli?
Beras merah untuk menu stunting. (Foto: Freepik)
MASALAH stunting menjadi sorotan publik belakangan ini. Terlebih, kasus di Depok yang mana menu cegah stunting diduga kurang ideal untuk menjadi makanan pencegah stunting.

Menu stunting yang ditawarkan di Depok dianggap tidak menjadi solusi sama sekali. Bagaimana tidak, menu stunting itu hanya berisi kuah, tahu-sawi, atau daging olahan 3 potong.

Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting dari sisi menu harian? Ahli Bioteknologi Prof Ali Zum Mashar merekomendasikan penggunaan nasi merah ketimbang nasi putih.

Ya, nasi merah menurut penelitiannya memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk mencegah stunting pada anak-anak.

beras merah

