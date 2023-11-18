Cara Masak Nasi Merah Hasilnya Pulen Maksimal, Anti-Gagal!

NASI merah dianggap lebih baik dari nasi putih. Sayangnya masih banyak pula orang ogah mengonsumsinya karena rentan pera atau bertekstur keras.

Menurut Ahli Bioteknologi Prof Ali Zum Mashar, nasi merah lebih baik dari sisi kesehatan dibandingkan nasi putih. Salah satunya soal tingginya kandungan protein dan serat di dalam nasi merah.

"Nasi merah itu proteinnya empat kali lebih tinggi ketimbang nasi putih. Ini bagus untuk anak-anak yang susah makan protein," ujar Prof Ali saat ditemui MNC Portal di acara Beras Merah Dailymeal di Farmers Market Summarecon Mall Serpong, belum lama ini.

Seperti dijelaskan sebelumnya, nasi merah juga tinggi serat. Menurut penelitian Prof Ali, nasi merah dari beras varietas trisakti golden punya kandungan serat 10 hingga 15 persen.

"Sedangkan, nasi putih seratnya itu 1 persen saja tidak sampai. Jadi, dengan mengonsumsi nasi merah, kebutuhan akan serat harian mudah untuk tercukupi," tambah Prof Ali.

Nah, karena kandungan gizi yang baik tersebut Anda perlu tahu seperti apa cara masak nasi merah yang pulen dan memastikan gizi di dalamnya tidak hilang akibat proses pemasakan.