Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cara Masak Nasi Merah Hasilnya Pulen Maksimal, Anti-Gagal!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |19:05 WIB
Cara Masak Nasi Merah Hasilnya Pulen Maksimal, Anti-Gagal!
Cara memasak beras merah agar pulen. (Foto: Freepik)
A
A
A

NASI merah dianggap lebih baik dari nasi putih. Sayangnya masih banyak pula orang ogah mengonsumsinya karena rentan pera atau bertekstur keras.

Menurut Ahli Bioteknologi Prof Ali Zum Mashar, nasi merah lebih baik dari sisi kesehatan dibandingkan nasi putih. Salah satunya soal tingginya kandungan protein dan serat di dalam nasi merah.

"Nasi merah itu proteinnya empat kali lebih tinggi ketimbang nasi putih. Ini bagus untuk anak-anak yang susah makan protein," ujar Prof Ali saat ditemui MNC Portal di acara Beras Merah Dailymeal di Farmers Market Summarecon Mall Serpong, belum lama ini.

Beras merah

Seperti dijelaskan sebelumnya, nasi merah juga tinggi serat. Menurut penelitian Prof Ali, nasi merah dari beras varietas trisakti golden punya kandungan serat 10 hingga 15 persen.

"Sedangkan, nasi putih seratnya itu 1 persen saja tidak sampai. Jadi, dengan mengonsumsi nasi merah, kebutuhan akan serat harian mudah untuk tercukupi," tambah Prof Ali.

Nah, karena kandungan gizi yang baik tersebut Anda perlu tahu seperti apa cara masak nasi merah yang pulen dan memastikan gizi di dalamnya tidak hilang akibat proses pemasakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/298/2925232/bolehkah-beras-merah-dan-putih-dicampur-KmF7n9MnxN.jpg
Bolehkah Beras Merah dan Putih Dicampur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/298/2924308/tips-masak-beras-merah-agar-pulen-dan-terasa-nikmat-4DqWFrQ9T2.jpg
Tips Masak Beras Merah agar Pulen dan Terasa Nikmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/18/298/2922901/nasi-merah-jadi-solusi-ideal-cegah-stunting-apa-kata-ahli-WNMolrxFLj.jpg
Nasi Merah Jadi Solusi Ideal Cegah Stunting, Apa Kata Ahli?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/298/2870997/manfaat-nasi-merah-untuk-kesehatan-tubuh-xIED4NHIyY.jpg
Manfaat Nasi Merah untuk Kesehatan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/612/2859914/mengenal-beras-cokelat-dan-manfaatnya-untuk-tubuh-FEeibwWoVl.jpg
Mengenal Beras Cokelat dan Manfaatnya untuk Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/298/2851980/beras-putih-versus-merah-mana-yang-pas-dikonsumsi-pengidap-diabetes-4IzYEZ9T51.JPG
Beras Putih versus Merah, Mana yang Pas Dikonsumsi Pengidap Diabetes?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement