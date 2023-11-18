Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Kaldu Kokot Madura Paling Maknyus, Khas Kampung Mahfud MD

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |16:09 WIB
Resep Kaldu Kokot Madura Paling Maknyus, Khas Kampung Mahfud MD
Ilustrasi kaldu kokot khas Madura. (Foto: Instagram @herlambmangjl18)
A
A
A

RESEP Kaldu Kokot yang enak menjadi salah satu pencarian yang paling dicari oleh para masyarakat Indonesia ketika Mahfud MD pulang kampung ke Madura untuk bersilaturahmi dengan masyarakat sekaligus berkampanye.

Kedatangan Mahfud MD ke Madura, pulau kelahirannya, mendapat sambutan meriah dari ribuan warga. Masyarakat dari berbagai kabupaten di Pulau Garam, termasuk Bangkalan, Sampang, Pamekasan, hingga Sumenep, berkumpul di ujung Jembatan Suramadu Surabaya untuk menyambut kepulangan Mahfud, putra daerah yang menjadi kebanggaan mereka.

Anak muda, santri, pemuka agama, dan tokoh masyarakat tampak bersatu dalam menyambut kedatangan Mahfud yang pulang kampung ke Madura. Bahkan, terdengar seruan nama Cawapres Ganjar Pranowo diiringi dengan semangat yang tinggi.

"Mahfud MD, Mahfud MD, Mahfud MD…," teriak para warga sambutannya begitu Mahfud MD tiba.

Kedatangan Cawapres yang diusung oleh Ganjar Pranowo ini juga disertai dengan aksi-aksi meriah. Ratusan anak muda yang menggunakan motor vespa menyambut Mahfud di ujung Jembatan Suramadu, mengawalnya memasuki jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dan Madura. Kapal nelayan juga ikut serta mengawal sang putra asli Madura ini.

Kembali dengan resep Kaldu Kokot Madura yang super enak, rasanya tidak mungkin jika masyarakat Indonesia memisahkan Madura dengan makanan tersebut. Oleh sebab itu, berikut kami sajikan resep Kaldu Kokot Madura paling maknyus.

Halaman:
1 2
      
