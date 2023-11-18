Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Singkong Thailand ⁣⁣, Legit Dinikmati Bereng Keluarga

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |14:05 WIB
Resep Singkong Thailand ⁣⁣, Legit Dinikmati Bereng Keluarga
Singkong Thailand bisa dinikmati bareng keluarga. (Foto: Instagram @lilik_indrayani_81)
SINGKONG kudapan yang mudah ditemukan. Cara pengolahannya pun tidak terlalu sulit.

Paling umum, singkong dibuat goreng dan disajikan hangat. Bisa juga diolah menjadi panganan seperti combro atau getuk. Namu, buat kamu yang ingin mencoba hal baru bisa juga membuat singkok Thailand.

Kudapan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kolak. Keduanya sama-sama memiliki rasa gurih dari santan. Bedanya hanya pada warna. Kolak memiliki warna cokelat karena campuran gula merah, sedangkan singkong Thailand hanya memakai gula putih.

Penasaran dengan rasa singkong Thailand? Kamu bisa ikuti resep yang dibuat @lilik_indrayani_81 berikut ini.

Bahan utama :⁣⁣⁣

- 1 kg lebih singkong, pilih singkong yang jenisnya empuk, saat dimasak singkong langsung mudah terbelah

- 2 liter air⁣⁣⁣

- 12 sdm gula pasir

- 2 sdm penuh tepung maezena, larutkan dengan 200 ml air⁣⁣⁣

- 4 lembar daun pandan⁣⁣⁣

Bahan saus :

- 1/2 liter air

- 2 bungkus kecil santan instan (per bungkus 65 ml)⁣⁣⁣

- 14 sdm munjung penuh kremer bubuk

- 3 sdm penuh tepung maezena, larutkan dengan 200 ml air

- 1/2 sdt garam⁣⁣⁣

- 2 sdm gula pasir⁣⁣⁣

- 4 lembar daun pandan

