Okezone.com
FASHION

Memukau! Lois Jeans Hadirkan Indonesia Sustainable Fashion Movement di Spothligh

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |23:37 WIB
Memukau! Lois Jeans Hadirkan Indonesia Sustainable Fashion Movement di Spothligh
JENAMA lokal Indonesia terus berinovasi perkenalkan karyanya dengan berbagai cara. Pada kesempatan kali ini, para brand modest memamerkan karyanya lewat perhelatan Spotlight 2023 yang diselenggarakan di Pos Bloc, Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Pada tahun kali ini, Lois Jeans sebagai salah satu brand yang turut meramaikan acara melakukan kolaborasi dengan Anindhaloka serta Indonesia Fashion Chamber (IFC) dengan meluncurkan Indonesia Sustainable Fashion Movement (ISFM), yang merupakan gerakan sosial mengajak setiap orang untuk menciptakan ekosistem fesyen yang berkelanjutan melalui conscious living, dari hulu hingga hilir.

Kolaborasi ini hadir untuk merespons konsep fast fashion yang ternyata menyebabkan degradasi ekologi dan sosial. Sehingga pendekatan ini juga menghasilkan pakaian yang dibuat dengan kualitas kurang baik dan tidak dirancang agar lebih tahan lama, yang akhirnya menyebabkan tingkat pergantian yang lebih tinggi dan kebutuhan akan barang baru yang terus menerus.

Selain degradasi ekologi, fast fashion juga berkontribusi pada degradasi sosial yang signifikan. Melalui praktik outsourcing produksi ke negara-negara berkembang untuk memangkas biaya telah menyebabkan kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi pekerja.

SPOTHLIGH

