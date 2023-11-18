Puan Maharani Hadiri Ulang Tahun MNC Group ke-34, Hary Tanoesoedibjo: Suatu Kehormatan bagi Saya

KETUA DPR RI Puan Maharani turut menghadiri ulang tahun MNC Group ke-34. Tentu kehadirannya menjadi suatu kehormatan bagi Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman MNC Group.

“Luar biasa terimakasih buat Bu Puan atas dukungannya di acara puncak ulang tahun MNC Group,” ujar Hary Tanoesoedibjo, saat diwawancara, usai syukuran, di Studio RCTI+, Jakarta, Sabtu, (18/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Hary Tanoesoedibjo juga mengungkapkan bahwa kedatangan sosok Puan Maharani bisa memberi dukungan dan semangat bagi MNC Group untuk bisa terus tumbuh.

“Suatu kehormatan bagi saya dan untuk semangat untuk perusahaan untuk terus tumbuh,” ungkapnya.

Di momen syukuran HUT MNC Group yang ke-34 tahun itu, Hary Tanoesoedibjo juga turut mengundang Puan naik ke atas panggung untuk ikut menyaksikan dan menerima pemotongan kue.

“Secara khusus saya undang Bu Puan ke atas panggung,” ucap Hary, disusul kedatangan Puan ke atas panggung yang tampak menebar senyum ramahnya.

Usai pemotongan kue tersebut, mereka lantas berfoto bersama dengan tamu penting lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Puan juga sempat memberi ucapan khusus untuk hari jadi MNC Group itu.

“Ya saya mengucapkan selamat kepada MNC Group yang sudah berumur 34 tahun. Sukses selalu dan harus mengisi hari-hari dengan semua informasi yang aktual,” tutur Puan.