Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Puan Maharani Hadiri Ulang Tahun MNC Group ke-34, Hary Tanoesoedibjo: Suatu Kehormatan bagi Saya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |23:20 WIB
Puan Maharani Hadiri Ulang Tahun MNC Group ke-34, Hary Tanoesoedibjo: Suatu Kehormatan bagi Saya
Puan Maharani hadiri HUT MNC Group ke-34. (Foto: Okezone/Wiwie)
A
A
A

KETUA DPR RI Puan Maharani turut menghadiri ulang tahun MNC Group ke-34. Tentu kehadirannya menjadi suatu kehormatan bagi Hary Tanoesoedibjo selaku Executive Chairman MNC Group.

“Luar biasa terimakasih buat Bu Puan atas dukungannya di acara puncak ulang tahun MNC Group,” ujar Hary Tanoesoedibjo, saat diwawancara, usai syukuran, di Studio RCTI+, Jakarta, Sabtu, (18/11/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Hary Tanoesoedibjo juga mengungkapkan bahwa kedatangan sosok Puan Maharani bisa memberi dukungan dan semangat bagi MNC Group untuk bisa terus tumbuh.

“Suatu kehormatan bagi saya dan untuk semangat untuk perusahaan untuk terus tumbuh,” ungkapnya.

Hary Tanoesoedibjo

Di momen syukuran HUT MNC Group yang ke-34 tahun itu, Hary Tanoesoedibjo juga turut mengundang Puan naik ke atas panggung untuk ikut menyaksikan dan menerima pemotongan kue.

“Secara khusus saya undang Bu Puan ke atas panggung,” ucap Hary, disusul kedatangan Puan ke atas panggung yang tampak menebar senyum ramahnya.

Usai pemotongan kue tersebut, mereka lantas berfoto bersama dengan tamu penting lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Puan juga sempat memberi ucapan khusus untuk hari jadi MNC Group itu.

“Ya saya mengucapkan selamat kepada MNC Group yang sudah berumur 34 tahun. Sukses selalu dan harus mengisi hari-hari dengan semua informasi yang aktual,” tutur Puan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156971/mnc_group_raih_penghargaan-eHYO_large.jpg
Jessica Tanoesoedibjo Raih Penghargaan Perempuan Berbakti dari CFCD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156968/cfcd-m4ZP_large.jpg
CFCD Gelar Dua Ajang Penghargaan, Apresiasi Perempuan Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/598/3039649/apra_2024-CFni_large.jpg
Program Anak MNC Media Raih Tiga Penghargaan di APRA 2024, Begini Dukungan KPI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/598/3039574/gtv-jHZE_large.jpg
Tiga Program Ramah Anak MNC Media yang Raih Penghargaan APRA 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990152/tabligh-akbar-ramadhan-2024-di-bogor-jemaah-terima-kasih-rcti-eObnh1j54o.jpg
Tabligh Akbar Ramadhan 2024 di Bogor, Jemaah: Terima Kasih RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990150/potret-antusias-masyarakat-hadiri-tabligh-akbar-ramadhan-rcti-di-bogor-zgdQWD5jFj.jpg
Potret Antusias Masyarakat Hadiri Tabligh Akbar Ramadhan RCTI di Bogor
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement