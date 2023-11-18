Jenny Yohana Hadirkan Ulos di Spothligh, Ekspresikan Kerinduan

DESAINER Jenny Yohana Kansil lewat labelnya JYK kali ini mengeksplorasi kekayaan Ulos Batak, Sumatera Utara, lewat perhelatan hari ketiga Spothligh 2023 yang digelar di Pos Bloc, Jakarta, Sabtu (18/11/2023), dengan bertajuk “Ulos Spring Summer 24".

Jenny mengungkapkan koleksinya ini berfungsi sebagai pengingat bahwa terlepas dari perbedaan antarmanusia. Tapi kita tetap harus bekerja sama untuk menjunjung tinggi cinta, perdamaian, persatuan, dan harmoni saat kita menavigasi jalan bersama menuju kemenangan.

BACA JUGA: SPOTLIGHT Hadirkan Busana Bertema Budaya Indonesia dari Dulu sampai Masa Kini

"Koleksi ini adalah ekspresi kerinduan kami akan stabilitas dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, melambangkan aspirasi kami untuk menikmati kehidupan indah yang menanti kita setelah periode yang panjang dan penuh tantangan," kata Jenny, di Pos Bloc, Jakarta.

Lebih lanjut, Jenny menambahkan, pada koleksi yang ditampilkan kali ini juga merupakan perkenalan dan jalan awal dari JYK Label MFW FW 24/25.

Terinspirasi oleh filosofi ulos yang tidak pernah lekang oleh waktu, koleksi JYK dibuat dengan tujuan memupuk keharmonisan dan persatuan. Dengan mengenakan label JYK, seseorang akan diselimuti rasa perlindungan, keberkahan, dan kasih sayang, selaras dengan semangat Ulos.

“Pada koleksi kali ini, JYK Label akan memadukan kain Ulos tradisional Batak dengan gaya Barok Italia,” ucap Jenny.