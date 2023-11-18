Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Dimansyah Laitupa Tampil Kece degan Outfit Casual, Bius Penonton di Table Tennis Okezone 2023

Winda Rahmadita , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |22:10 WIB
Dimansyah Laitupa Tampil Kece degan Outfit Casual, Bius Penonton di Table Tennis Okezone 2023
Dimansyah tampil dengan outfit casual. (Foto: Okezone/Winda)
DIMANSYAH Laitupa menjadi salah satu bintang tamu yang turut memeriahkan Table Tennis Okezone 2023. Penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol tampil membawakan dua lagu berjudul I Love You Baby (Can’t Take My Eyes Off You) milik Frankie Valli dan single-nya yang berjudul Mantra pada Sabtu (18/11/23).

Dalam wawancara, penyanyi yang akrab dipanggil Diman ini menanggapinya dengan antusias. Menurutnya, acara berisi turnamen tenis meja ini sangatlah seru. Apalagi dengan suasana di dalam GOR yang dipenuhi orang-orang berolahraga membuat Diman turut merasakan euphoria yang menggebu.

“Kalau mereka kan olahraga tenis meja, kalau aku olahraga suara,” tuturnya sambil tersenyum.

Diman juga mencatat antusiasme yang tinggi dari penonton dan penggemarnya, bahkan dia juga sangat senang saat menyadari banyak yang turut bernyanyi bersamanya.

 Dimansyah

Tak hanya penampilan di atas panggung, Dimansyah juga turut tampil eksis dengan outfit casual yang dikenakannya. Dalam urusan fashion, Diman mengaku sebagai pribadi yang random. Dia juga mengaku kalau lebih senang memakai celana bahan dibandingkan dengan jeans.

Untuk menyesuaikan dengan tema dan konsep sporty pada acara kali ini, Diman sengaja ingin menampilkan look yang casual dan santai, yang tak jauh berbeda dengan apa yang selalu ia gunakan sehari-hari.

Halaman:
1 2
      
