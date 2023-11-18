Hian Tjen dan Josephine Anni Hadirkan Kolaborasi Pertama Bertajuk Rendezvous

JENAMA lokal Indonesia terus semangat pamerkan karya di berbagai modest fashion Indonesia. Kali ini, melalui kolaborasi pertama bertajuk “Rendezvous”, Hian Tjen bersama Josephine Anni menghadirkan 64 looks terbaru mereka dengan memadukan sentuhan couture khas Hian Tjen serta mode busana ready to wear dari Josephine Anni.

Koleksi keduanya tentu sangat mewakili kedinamisan gerak anak muda dan siluet baru yang memancarkan kesan ready to wear. Baik Hian Tjen maupun Josephine Anni, menghadirkan ragam jenis busana atasan dan bawahan yang unik dan tidak biasa, tapi tetap terlihat menarik.

“Ini tantangan baru bagi kami untuk bisa menghadirkan sesuatu yang baru,” kata Josephine Anni, selaku Head Designer, di Fashion Show Josephine Anni dan Hian Tjen, Pos Bloc, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sejalan dengan hal tersebut, Josephine Anni menjelaskan bahwa dari beragam look yang ditampilkan keduanya ingin menciptakan busana yang fresh di dunia fashion Indonesia, dengan mengutamakan bahan yang digunakan sehingga akan membuat nyaman dan tetap wearable dalam sehari-hari.

Meskipun harus keluar dari zona nyaman masing-masing, tetapi dengan gaya baru yang tercipta dari ragam jenis bahan dan material yang ada, membuat koleksi ini nampak terlihat berbeda dari fashion lainnya.

Josephine Anni yang mencoba dengan menampilkan gaya siluet dan penggunaan aksentuasi rantai, kerut, serta material kain shimmer pada sejumlah koleksinya. Sedangkan Hian Tjen mencoba untuk melakukan teknik pengerjaan tangan (craftmanship) dengan sentuhan elegan yang menjadi ciri khas busana koleksinya.