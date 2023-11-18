Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Hian Tjen dan Josephine Anni Hadirkan Kolaborasi Pertama Bertajuk Rendezvous

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |20:44 WIB
Hian Tjen dan Josephine Anni Hadirkan Kolaborasi Pertama Bertajuk Rendezvous
Hian Tjen dan Josephine Anni kolabirasi pertama hadirkan Rendezvous. (Foto: Okezone/Chindy)
A
A
A

JENAMA lokal Indonesia terus semangat pamerkan karya di berbagai modest fashion Indonesia. Kali ini, melalui kolaborasi pertama bertajuk “Rendezvous”, Hian Tjen bersama Josephine Anni menghadirkan 64 looks terbaru mereka dengan memadukan sentuhan couture khas Hian Tjen serta mode busana ready to wear dari Josephine Anni.

Koleksi keduanya tentu sangat mewakili kedinamisan gerak anak muda dan siluet baru yang memancarkan kesan ready to wear. Baik Hian Tjen maupun Josephine Anni, menghadirkan ragam jenis busana atasan dan bawahan yang unik dan tidak biasa, tapi tetap terlihat menarik.

“Ini tantangan baru bagi kami untuk bisa menghadirkan sesuatu yang baru,” kata Josephine Anni, selaku Head Designer, di Fashion Show Josephine Anni dan Hian Tjen, Pos Bloc, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sejalan dengan hal tersebut, Josephine Anni menjelaskan bahwa dari beragam look yang ditampilkan keduanya ingin menciptakan busana yang fresh di dunia fashion Indonesia, dengan mengutamakan bahan yang digunakan sehingga akan membuat nyaman dan tetap wearable dalam sehari-hari.

Ready to wear

Meskipun harus keluar dari zona nyaman masing-masing, tetapi dengan gaya baru yang tercipta dari ragam jenis bahan dan material yang ada, membuat koleksi ini nampak terlihat berbeda dari fashion lainnya.

Josephine Anni yang mencoba dengan menampilkan gaya siluet dan penggunaan aksentuasi rantai, kerut, serta material kain shimmer pada sejumlah koleksinya. Sedangkan Hian Tjen mencoba untuk melakukan teknik pengerjaan tangan (craftmanship) dengan sentuhan elegan yang menjadi ciri khas busana koleksinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186276/gen_zone-PtVU_large.jpg
Istafiana Candarini Rintis Bisnis Fashion dengan Modal 5 Juta, Kini Sukses Tembus Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/194/3186238/angkie-ivSW_large.jpg
Cerita Angkie Yudistira Dirikan Brand Fashion demi Berdayakan Perempuan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/194/3183000/tren_fashion-eCKY_large.jpg
Tren Fashion 2026: Warna Earth Tone Diprediksi Masih Populer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/194/3178508/highend-0drV_large.jpg
HighEnd Hadirkan 'Luxe Trip: Fashionably Bandung', Perpaduan Gaya, Persahabatan dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3157946/fashion-DugJ_large.jpg
IN2MOTIONFEST 2025, Langkah Indonesia Kuasai Fashion Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/194/3153712/viral_gaun_couture_unik_dan_nyeleneh_dengan_detail_jantung_berdetak_bikin_netizen_bingung-2Iy5_large.jpg
Viral Gaun Couture Unik dan Nyeleneh dengan Detail Jantung Berdetak, Bikin Netizen Bingung!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement