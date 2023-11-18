Advertisement
HOME WOMEN FASHION

OOTD Nikita Mawarni di Table Tennis Okezone 2023, Menawan dengan Korean Style

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |23:05 WIB
OOTD Nikita Mawarni di Table Tennis Okezone 2023, Menawan dengan Korean Style
Nikita Mawarni tampil dengan Korean style di Table Tennis Okezone 2023. (Foto: Okezone/Devi)
NIKITA Mawarni merupakan peyanyi jebolan The Vooice Kids Indonesia season 4. Dia hadir ikut memeriahkan acara Table Tennis Okezone 2023.

Pada kesempatan itu, dia membawakan singlenya berjudul "Pangeran Datang". Selanjutnya, Nikita membawakan lagu "Rungkat" agar para peserta dapat melepas rasa gugup sebelum bertanding dan membuat para penonton ikut bergoyang bersama.

Selain mempersembahkan suara emasnya, Nikita pun terlihat maksimal dengan outfit yang dipakai. Dia nampak cute dengan OOTD-nya bak artis Korea.

Terlihat Nikita memakai rok pendek berwarna pastel dengan atasan sweater rajut putih. Untuk menambah kesan cute outfitnya hari ini, Nikita mengenakan bando berwarna ungu muda ditambah sneakers yang nyaman digunakan.

Nikita

Telusuri berita women lainnya
