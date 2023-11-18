Desainer Vivi Zubedi Hadirkan Koleksi Scarf yang Terinspirasi dari Palestina, Hasil Penjualan akan Didonasikan

DESAINER Vivi Zubedi membuat karya terbarunya. Kali ini, dia hadirkan koleksi scraf yang terinspirasi dari Palestina yang bernama Huriya Scarf.

“Sebagai seorang muslim terutama sebagai designer, saya merasa harus ikut andil dan memiliki tanggung jawab untuk Palestina,” ujar Vivi Mar’i Zubedi saat ditemyi dalam acara VZ Collection Showcase baru-baru ini.

Vivi menjelaskan Huriya diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti kebebasan. Koleksi tersebut memiliki motif bendera Palestina dan diberi tambahan monogram khas Vivi Zubedi.

"Dan salah satu yang bisa saya lakukan adalah dengan menjadikan scarf ini sebagai simbol solidaritas dan dukungan untuk warga Palestina," ujar Vivi.