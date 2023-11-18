Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampil Kece saat Liburan Akhir Tahun, Pilih Nuansa Pastel

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |18:05 WIB
Tampil Kece saat Liburan Akhir Tahun, Pilih Nuansa Pastel
Liburan akhir tahun makin berkesan dengan warna pastel. (Foto: Istimewa)
A
A
A

SATU bulan lagi menuju akhir tahun. Itu pertanda sudah siap-siap waktunya untuk liburan.

Bukan hanya urusan waktu, liburan juga mempersiapkan penampilan agar punya kesan menarik. Misalnya saja tampil berani dengan pilih outfit berwarna pastel. Warna lembut tersebut bisa memberi kesan manis sekaligus feminin.

"Pastel menjadi salah satu tren warna 2024 dan cocok juga dipilih untuk menemani liburan akhir tahun," kata Public Relations Vanilla Hijab Mega Novelia saat ditemui beberapa waktu lalu.

Pemerhati modest fashion itu menerangkan, warna pastel punya daya tarik tersendiri. Di luar dari sisi lembutnya, pastel dapat memberi sentuhan berbeda dan personal bagi pemakainya.

Warna Pastel

Terlebih jika warna pastel itu dikombinasikan dengan detail cantik khas pakaian pelesiran. Misalnya, ada payet, permainan cangkang kerang, atau juga pearl yang memperkuat kesan liburan di busana tersebut.

Pattern yang ada di baju liburan juga perlu jadi pertimbangan. Kalau memang memutuskan untuk pelesiran ke wilayah pesisir, maka tidak ada salahnya untuk pilih pakaian dengan motif terumbu karang, hewan laut, atau juga tanaman khas pantai.

Halaman:
1 2
      
