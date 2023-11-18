Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Sandrinna Michelle bak Boneka saat Pemotretan, Pesinetron Muda yang Disebut Dicuci Otaknya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |17:05 WIB
Sandrinna Michelle bak Boneka saat Pemotretan, Pesinetron Muda yang Disebut Dicuci Otaknya
Sandrinna Michelle bak boneka saat pemotretan. (Foto: Instagram)
A
A
A

SANDRINNA Michelle merupakan artis muda berbakat. Dia diketahui sudah mulai menekuni dunia seni peran sejak masih kanak-kanak.

Salah satu yang terekam dalam benak masyarakat, ketika dia bermain sebagai anak Laudya Cintya Bella dalam film Surga Yang Tak Dirindukan pada 2015. Kini, kariernya pun semakin melejetin dengan bermain di sejumlah judul sinetron.

Di tengah puncak kariernya ini, Shandrinna justru mengalami hal tak menyenangkan. Dia dituding lupa dengan orangtua. Hal itu diungkapkan oleh akun Instagam @savorascraves, Purwanti Skornicki yang tak lain adalah ibu kandungannya.

Purwanti mengatakan akan membuka semua lewat tayangan live. Dia menyebut anak perempuannya yang masih berusia 16 tahun itu sudah mendapatkan pengaruh buruk dari orang-orang di luar rumah.

Sandrinna Michelle

Kejadiannya ini pun membuat sang ibunda ingin melaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan apapun dari Sandrinna Michelle. Dia justru makin aktif terlibat dalam project pemotretan.

Seperti pada postingan terbarunya, Sandrinna menjalani pemotretan dengan forografer Karina Yasmine. Dia nampak memukau memakai busana warna hitam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/612/3040241/sandrinna_michelle-AidD_large.jpg
Potret Sandrinna Michelle Selfie, Makin Dewasa Tambah Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/194/2893275/6-potret-sandrinna-michelle-aktris-blasteran-pacar-junior-roberts-C8ViYILukD.jpg
Potret Sandrinna Michelle, Aktris Blasteran Pacar Junior Roberts
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/206/3154283//ejakulasi_dini-uGtv_large.jpg
Sandrinna Michelle Curi Perhatian Lewat Peran Nataya di Series EDI Ejakulasi Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/206/3152731//vision_plus-dC4e_large.jpeg
Cerita Junior Roberts dan Sandrinna Michelle Bintangi Series EDI Ejakulasi Dini di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112442//junior_roberts-LXOj_large.jpg
Junior Roberts Bicara soal Rencana Menikah dengan Sandrinna Michelle
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/612/3100987//beby_tsabina-wo4O_large.jpg
Potret 5 Artis Indonesia Masuk Daftar 200 Wanita Tercantik di Dunia 2024, Ada Calon Menantu Ahmad Dhani
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement