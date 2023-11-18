Sandrinna Michelle bak Boneka saat Pemotretan, Pesinetron Muda yang Disebut Dicuci Otaknya

SANDRINNA Michelle merupakan artis muda berbakat. Dia diketahui sudah mulai menekuni dunia seni peran sejak masih kanak-kanak.

Salah satu yang terekam dalam benak masyarakat, ketika dia bermain sebagai anak Laudya Cintya Bella dalam film Surga Yang Tak Dirindukan pada 2015. Kini, kariernya pun semakin melejetin dengan bermain di sejumlah judul sinetron.

Di tengah puncak kariernya ini, Shandrinna justru mengalami hal tak menyenangkan. Dia dituding lupa dengan orangtua. Hal itu diungkapkan oleh akun Instagam @savorascraves, Purwanti Skornicki yang tak lain adalah ibu kandungannya.

Purwanti mengatakan akan membuka semua lewat tayangan live. Dia menyebut anak perempuannya yang masih berusia 16 tahun itu sudah mendapatkan pengaruh buruk dari orang-orang di luar rumah.

Kejadiannya ini pun membuat sang ibunda ingin melaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan apapun dari Sandrinna Michelle. Dia justru makin aktif terlibat dalam project pemotretan.

Seperti pada postingan terbarunya, Sandrinna menjalani pemotretan dengan forografer Karina Yasmine. Dia nampak memukau memakai busana warna hitam.