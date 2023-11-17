Brand Modest Ini Unjuk Gigi di Spotlight Indonesia 2023 Lewat Koleksi Eco Printing

TEKNIK eco printing ternyata masih menjadi primadona di beberapa brand modest Tanah Air. Selain menghasilkan motif nan cantik, eco printing juga kerap melahirkan karya fashion yang khas dan unik.

Seperti pada koleksi Hanna, salah satu brand modest Tanah Air yang tampil di perhelatan hari kedua Spotlight Indonesia 2023, pada Jumat, (17/11/2023), di Pos Bloc, Jakarta.

Di momen tersebut, brand muslim wear yang berdiri pada 2017 lalu ini unjuk gigi lewat sederet koleksi modest bertema ‘kalpataru’.

Pada koleksi kali ini, Hanna berkolaborasi dengan HK untuk menggunakan materials Micro Modal tencel dan penggunaan teknik eco printing.

Koleksi ini terinspirasi dari pohon kalpataru yang berarti pohon keinginan. Melalui koleksi Hanna kali ini diharapkan dapat bermanfaat positif bagi masyarakat dan juga lingkungan.

Dengan pemilihan bahan micro modal yang mengangkat unsur sustainable fashion, koleksi ini tidak hanya bermanfaat untuk penggunaan pada sektor fashion.

Pasalnya, koleksi ini juga berdampak pada kelestarian lingkungan karena menggunakan materials yang sustainable sebagai salah satu konsep kecintaan pada lingkungan sekitar.

Koleksi yang ditampilkan adalah dress dengan berbagai silue, mulai dari dress bersiluet A hingga bersiluet X. Pemilihan warna-warna dalam koleksi ini juga tampak begitu menyejukkan, karena mengarah pada warna earth tone yang sesuai dengan warna pohon kalpataru.