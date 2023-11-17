Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Chris Martin Ucapkan Kalimat dalam Bahasa Indonesia Saat Konser Coldplay Jakarta

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |23:15 WIB
5 Potret Chris Martin Ucapkan Kalimat dalam Bahasa Indonesia Saat Konser Coldplay Jakarta
Ilustrasi untuk potret Chris Martin uapkan kalimat dalam bahasa Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

MARI lihat kembali 5 potret Chris Martin ucapkan kalimat bahasa Indonesia saat konser Coldplay Jakarta yang sukses menuai apresiasi para fansnya. Penggemar begitu antusias mendengar pengucapan penyanyi asal Inggris itu yang cukup fasih.

 BACA JUGA:

Chris Martin juga sempat melontarkan pantun dalam bahasa Indonesia kepada para penggemar yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pantun kocak dari Chris Martin lantas menuai gelak tawa dari penonton yang hadir.

Berikut adalah 5 potret Chris Martin saat ucapkan kalimat dalam bahasa Indonesia saat konser Coldplay Jakarta menghimpun berbagai sumber, Jumat (17/11/2023)

5 Chris Martin Menyapa Penggemar

 

Setelah menyanyikan beberapa lagu, Chris Martin melepas jaket denim yang ia kenakan dan memberikan jaket itu kepada kru. Kemudian dia berjalan menyapa ribuan penonton yang hadir pada malam itu salam Muslim.

"Hallo Jakarta Assalamualaikum," ujar Chris Martin sembari membungkukkan tubuh 90 derajat.

4. Mengucapkan Terimakasih Kepada Penonton

Konser Coldplay Jakarta pada 15 November 2023 merupakan konser kedua. Chris Martin dkk sebelumnya sudah pernah ke Indonesia untuk konser pada tahun 1997. Oleh karena itu dia mengucapkan rasa terimakasih mendalam kepada masyarakat Indonesia. Menariknya, dia mengucapkan rasa terima kasihnya dalam bahasa Indonesia.

"Terima kasih semuanya terima kasih, apa kabar teman-teman. Selamat malam dan selamat datang kami senang sekali bisa hadir di Jakarta," seru Chris Martin.

3. Pantun Kocak Chris Martin

 

Setelah membawakan lagu seperti Higher Power, Adventure Of A Lifetime, dan Paradise, Chris Martin mendadak membacakan pantun. Pria kelahiran tahun 1977 mengatakan bahwa dia memiliki pantun.

“Saya punya pantun,” ujar Chris Martin.

Halaman:
1 2
      
