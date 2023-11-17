Potret Kiesha Alvaro Bersama Okie Agustina, Anak Sambung yang Disebut Penyebab Talak Gunawan Dwi Cahyo

PERCERAIAN Okie Agustina dengan Gunawan Dwi Cahyo memang membuat heboh, lantaran Gunawan tertangkap selingkuh. Tapi ternyata alasan dari Gunawan bersama wanita lain lantaran dia merasa sudah tidak punya istri.

Memang, pada awal Oktober 2023 Gunawan menjatuhkan talak cerai pada Okie, tapi mereka memang akhirnya memilih melakukan introspeksi diri. Nah, salah satu alasan dari talak tersebut disebut adalah karena anak Okie Agustina bersama Pasha Ungu, Kiesha Alvaro.

Menurut Kiesha perbedaan karakter itu ternyata menjadi salah satu faktor perceraian. Kiesha Alvaro pun kecewa, lantaran Gunawan Dwi Cahyo tak mengutarakannya sejak awal. Pesinetron muda itu tak segan-segan memenuhi janjinya kepada Gunawan Dwi Cahyo beberapa tahun lalu saat ingin meminta izin menikah dengan ibunya.

“Aku ingin mendapatkan janji tahun 2012 darinya. Satu, tidak akan membuat ibuku menangis. Kedua, tidak akan menyakiti ibu. Tiga, kamu yang memegang kendali. Jika itu laki-laki, dia akan menjaganya. Jadi kalau tidak dilanjutkan berarti bukan laki-laki,” ujarnya. Kata Kiesha Alvaro beberapa waktu lalu di Pengadilan Agama Bogor.