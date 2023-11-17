Advertisement
HOME WOMEN LIFE

OOTD Aura Kasih Pakai Crop Top Putih Pamerkan Body Goals Andalan, Netizen: Janda Terbaik Indonesia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |00:31 WIB
OOTD Aura Kasih Pakai Crop Top Putih Pamerkan Body Goals Andalan, Netizen: Janda Terbaik Indonesia
Aura Kasih. (Foto: Instagram)
PENAMPILAN Aura Kasih memang kerap mencuri perhatian netizen. Meskipun sudah jarang tampil di televisi ataupun datang ke Channel Youtube, tapi dia memang kerap memposting kegiatannya di akun Instagramnya.

Selain cantik, janda satu anak ini memiliki penampilan yang bikin netizen salfok. Melalui postingannya di Instagram dia sering mengunggah aktivitasnya dengan pakaian terbuka. Tak jarang penampilannya bikin netizen salfok.

Seperti pada unggahan terbarunya, Aura Kasih terlihat foto OOTD saat liburn di Bali. Dia nampak seksi dan stylish dalam balutan crop top putih. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @aurakasih.

Pakai crop top

Aura Kasih

Potret Aura Kasih saat foto OOTD. Dia tampil santai memakai crop top putih dipadukan dengan celana panjang motif dan sandal. Rambut panjangnya terlihat dikesampingkan dan dia menambahkan kacamata hitam sehingga terlihat lebih stylish.

Pamer body goals

Aura Kasih

Pada foto selanjutnya dia nampak menunjukkan fotonya masih dengan outfit yang sama. Aura Kasih sendiri salah satu artis yang memiliki bentuk tubuh ideal. Seperti di foto ini, memakai crop top peruta ratanya begitu terlihat.

“Bodynya bagus banget kak,” kata @s0ny***

“Seger,” celetuk @enzo**

