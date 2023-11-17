Resep Soto Madura, Sajikan Lengkap dengan Telur Rebus

SOTO Madura salah makanan yang bisa kamu nikmati di akhir pekan bersama keluarga. Kuah kaldu kuningnya tentu membuat kamu akan merasa ketagihan.

Soto yang berasal dari daerah Madura, Jawa Timur, berbahan dasar daging sapi, telur rebus, kentang goreng dan tauge, dengan bumbu ketumbar, bawang merah dan bawang putih, jahe, kunir, laos, kemiri, jeruk purut, dan garam secukupnya.

Mengutip akun Instagram @juliyanti7788, Sabtu (18/11/2023), berikut resep soto Madura yang bisa kamu nikmati.

Bahan:

1,5 kg daging sapi, potong sesuai selera

3 batang serei geprek

3cm laos digeprek