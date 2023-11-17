Potret El Rumi Latihan Boxing Jelang Tinju Lawan Jefri Nichol, Otot Kekar Curi Perhatian

PERTANDINGAN tinju selebriti yang mempertandingkan antara El Rumi dan Jefri Nichol bakal digelar malam ini di Mahaka Square Kelapa Gading, Jakarta Utara. Keduanya akan bertanding sebagai puncak dari rangkaian laga tinju Superstars Knockout.

Jelang bertanding, El pun melakukan latihan secara rutin agar bisa mengalahkan Jefri Nichol. Melalui postingannya di Instagram dia mengunggah momen saat berlatih boxing. Penasaran seperti apa momen El Rumi saat berlatih boxing? Berikut ulasannya dari Instagram @elrumi.

Momen latihan

Potret El Rumi saat latihan boxing. Meski hanya latihan, namun wajahnya nampak serius memberi tinjuan ke lawan. Di foto ini El Rumi memakai polo shirt biru dongker dipadukan dengan celana pendek dan sneakers.

Otot kekarnya curi perhatian

Pada foto selanjutnya, anak kedua dari pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini nampak tengah duduk mengenakan pengaman unruk tangannya. Dia terlihat bercucuran keringat dan nampak lelah, namun tetap semangat untuk berlatih. Saat pose duduk, otot kekar El begitu terlihat.