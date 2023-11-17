Hindari Berpasangan dengan 4 Zodiak Ini Jika Ingin Kehidupan Cinta yang Damai

SIAPA sih yang tidak mau punya pasangan yang romantis dan sefrekuensi, serta bisa bikin bahagia? Ya, ini adalah harapan semua orang ketika menjalani hubungan asmara.

Apalagi hubungan asmara yang dibina, membutuhkan usaha dan komitmen untuk tetap langgeng dan harmonis. Bagi sebagian hubungan asmara, perbedaan kepribadian terkadang bisa jadi pemicu pertengkaran mulai dari yang kecil hingga yang besar.

Well, dilihat dari kacamata astrologi, dikatakan ada empat zodiak yang sebaiknya bisa dihindari jika ingin punya kehidupan cinta yang damai dan sentosa. Apa saja? Melansir Astrotalk, Minggu (19/11/2023) ini dia paparan singkatnya.

1. Aries: Individu Aries dikenal karena ketegasan dan sifat mandirinya, sehingga suka kurang bahkan tak peka saat pdkt. Oleh karenanya suka secara tak sengaja mudah melukai perasaan dan sering menyebabkan kesalahpahaman, pada akhirnya menimbulkan rasa frustasi.

BACA JUGA:

2. Leo: Orang-orang Leo, punya tendensi untuk memberikan memiliki perhatian dan kekaguman yang sedikit berlebihan, tujuannya agar hubungan asmaranya bisa lebih awet. Namun sayangnya, hal ini dinilai suka membuat rishi oleh pasangannya.

BACA JUGA: