5 Rekomendasi Tempat Hangout di Kelapa Gading

BERADA di Kelapa Gading, Jakarta Utara, tentu kamu akan dimanjakan dengan sejumlah tempat hangout yang bisa dikunjungi.

Tak hanya datang sendiri, kamu pun bisa ajak keluarga, pasangan, atau teman dan sahabat. Di sana, tidak hanya menyajikan menu yang lezat, juga pemandangan yang menyejukan.

Bahkan, kamu yang suka mengabadikan momen untuk foto sangat bisa karena tempatnya begitu direkomendasikan.

Mengutip berbagai sumber, Sabtu (18/11/2023), berikut rekomendasi tempat hangout yang bisa kamu kunjungi.

1. Demore Bakehouse





(Foto: Instagram @@caesarenodswr/@demorejkt)

Demore Bakehouse memiliki konsep bangunan yang megah dan aesthetic. Selain itu, tempat ini bernuansa modern contemporer dengan suasana warm dengan sentuhan kayu.

Demore Bakehouse terletak di Jl. Raya Klp. Kopyor blok CE2 No.5, Kelapa Gading. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam.

Tempatnya sangat nyaman dan cukup luas. Bagi kamu yang ingin kesini hanya untuk hangout tentu bisa, atau kamu ingin work from café dari sini juga bisa lho.

2. Mornington





(Foto: Instagram @mornington.id)

Mornington merupakan restoran keluarga yang tentu saja bisa kamu kunjungi untuk mengisi liburan akhir pekan. Tempatnya memang sangat nyaman dan family friendly,

Kamu yang ingin mengadakan acara pun sangat cocok karena buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam.

Terletak di Jl. Raya Kelapa Nias Blok QB5 No.9, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Di sini juga ada ruang VIP. Menunya cukup lengkap dari makanan utama sampai dessert juga ada lho.