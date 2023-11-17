Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampil Syar'i Tetap Stylish? Intip OOTD Hijab Casual Terkece!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |18:42 WIB
Tampil Syar'i Tetap Stylish? Intip OOTD Hijab Casual Terkece!
OOTD (Outfit of the Day) hijab casual kerap digunakan oleh wanita yang ingin tampil stylish tanpa perlu berpenampilan terlalu formal.

OOTD hijab casual pada dasarnya sangat cocok di segala macam aktivitas. Seperti ke kampus, ke kantor, ke tempat wisata, atau sekedar hangout bareng teman. Cek artikel ini untuk rekomendasi outfit hijab yang simple, casual, but still eye catchy!

Inspirasi OOTD Hijab Casual

1. Andalkan Hijab Segi Empat

Hijab segi empat dapat dibentuk menjadi berbagai macam model mulai dari formal hingga kasual. Gunakan hijab segi empat berbahan chiffon supaya lebih ringan dan nyaman dikenakan seharian. Baik polos maupun bermotif, hijab square cocok dipadukan dengan pakaian apa pun.

2. Kulot High Waist Supaya Terlihat Jenjang

Halaman:
1 2 3
      
