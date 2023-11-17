5 Tips Hemat Belanja Mingguan, Bikin Daftar Belanja hingga Pakai Kode Voucher

TIPS hemat belanja mingguan berikut ini cocok buat Anda yang getol belanja online.

Dengan mengetahui tips hemat belanja mingguan, Anda lebih bisa mengelola kebutuhan belanja lebih baik sehingga tak khawatir akan over budget alias pengeluaran berlebihan.

Salah satu cara yang biasa dilakukan adalah belanja menggunakan voucher. Cara ini dianggap efektif untuk menghemat pengeluaran karena voucher umumnya dijual dengan harga murah.

1. Membuat Daftar Belanjaan

Salah satu tips belanja hemat yang perlu kamu lakukan adalah membuat daftar belanjaan terlebih dulu. Dengan membuat atau mencatat daftar barang-barang yang kamu butuhkan, itu akan membuat kamu lebih bisa mendahulukan maupun memprioritaskan untuk membeli produk yang dibutuhkan.