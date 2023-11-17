6 Zodiak dengan IQ Tinggi, Anda Termasuk?

TAK semua orang memiliki IQ di atas rata-rata. Orang yang jenius tak hanya cerdas, tapi juga orang yang kreatif karena pada otaknya banyak menemukan solusi sehingga tak mudah bagi orang lain bersaing dengannya.

Seseorang yang jenius sangat mudah dalam beradaptasi karena ia adalah orang yang fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dalam situasi dan lingkungan sekitar. Namun, untuk menjadi seorang yang jenius tak harus kutu buku, tapi bisa juga punya ide-ide kreatif.

Lantas, siapa sajakah orang-orang yang memiliki IQ tinggi berdasarkan zodiak? Mewarta Times of India, Sabtu (18/11/2023) berikut enam zodiak yang disebut punya IQ tinggi.

1. Aquarius: Disebut sebagai sang visioner, para Aquarius adalah sosok yang mudah menangkap semua sesuatu daya intelektualnya, dengan mudah menemukan solusi dan dikenal sebagai orang yang seimbang, berkepala dingin, dan berpikiran luas dan menerima ide dan konsep dari sumber orang lain.

BACA JUGA:

2. Virgo: Si perfeksionis dan penuh analitis, orang-orang Virgo biasanya tertarik dalam semua hal, bahkan jika orang lain menganggap sesuatu itu adalah hal biasa. Bahkan, saat tak ada solusi untuk suatu masalah, para Virgo akan membuat jawabannya sendiri.

BACA JUGA: Mengenal Arti Kata Boundaries yang Viral di TikTok

3. Scorpio: Ahli strategi yang intens, karena dinilai sebagai sosok yang memiliki kekuatan, mental, dan jenius. Maka dari itu, punya kemampuan dengan menggunakan informasi, mampu memanfaatkan dan memahaminya dengan baik dan cepat.