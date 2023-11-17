Aries sampai Gemini, 4 Zodiak yang Diramalkan Sulit Temukan Cinta di 2024

SETIAP orang punya kisah dan nasib percintaannya masing-masing, untuk menemukan pasangan dan cinta sejatinya. Sebagian orang ada yang memiliki kehidupan cinta yang mulus, tanpa halangan berarti.

Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang harus melewati jatuh bangun dalam kisah asmaranya. Bahkan bisa dibilang sulit dalam menemukan cinta sejatinya. Nah, menurut astrologi, melansir KnowInsiders, Sabtu (18/11/2023) di 2024 secara spesifik ada empat zodiak yang akan mengalami kesulitan dalam menemukan cinta sejati.

1. Aries: Orang dengan zodiak Aries dikatakan adalah tipe sosok yang ingin menjadi pilihan pertama termasuk dalam urusan hubungan asmara. Hal ini, tentu saja tak mudah, karena belum tentu juga target cintanya juga memilih para Aries dan menerimaknya begitu saja.

2. Taurus: Para Taurus disebutkan lebih sering menginginkan kedekatan yang dibina adalah karena persahabatan terlebih dahulu. Selain itu, juga lebih sering mendapat seseorang yang tak cocok untuk dirinya. Ditambah sifat alami Taurus, yakni keras kepala sehingga sangat sulit untuk mengakui kesalahannya.