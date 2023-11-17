Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Paling Sering Membatalkan Rencana, Ada Taurus!

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |15:00 WIB
3 Zodiak Paling Sering Membatalkan Rencana, Ada Taurus!
Zodiak sering batalkan rencana, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

SETIAP orang pasti pernah mengalami situasi, di mana rencana pertemuan yang sudah disusun tiba-tiba batal. Rencana jalan-jalan atau ketemuan bersama sahabat mau pun pasangan, tapi bisa mendadak dibatalkan oleh pihak yang lain.

Uniknya, kebiasaan buruk ini sedikit banyak bisa terlihat dari tanda zodiak yang dimiliki loh! Sebab bisa digambarkan dari karakter yang ada pada zodiak tersebut. Melansir Bustle, Sabtu (18/11/2023) berikut beberapa zodiak yang dikatakan punya kebiasaan buruk sering membatalkan rencana.

1. Taurus : Para Taurus disebut jadi tipe individu yang selalu nyaman di rumah, nah ketika hatinya sedang buruk alias tak mood maka tak segan-segan ia akan membatalkan rencana secara mendadak dan tetap memilih untuk di rumah. Meski pun, awalnya bersemangat dengan rencana yang sudah dibuat.

 BACA JUGA:

2. Gemini: Orang-orang Gemini memiliki sifat suka berubah-ubah, begitu moody. Ketika moodnya sedang jelek, ia lebih memilih untuk berdiam diri di kamarnya seharian. Maka dari itu, ia sering sekali membatalkan rencana di saat waktu yang sudah mepet.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement