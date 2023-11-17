3 Zodiak Paling Sering Membatalkan Rencana, Ada Taurus!

SETIAP orang pasti pernah mengalami situasi, di mana rencana pertemuan yang sudah disusun tiba-tiba batal. Rencana jalan-jalan atau ketemuan bersama sahabat mau pun pasangan, tapi bisa mendadak dibatalkan oleh pihak yang lain.

Uniknya, kebiasaan buruk ini sedikit banyak bisa terlihat dari tanda zodiak yang dimiliki loh! Sebab bisa digambarkan dari karakter yang ada pada zodiak tersebut. Melansir Bustle, Sabtu (18/11/2023) berikut beberapa zodiak yang dikatakan punya kebiasaan buruk sering membatalkan rencana.

1. Taurus : Para Taurus disebut jadi tipe individu yang selalu nyaman di rumah, nah ketika hatinya sedang buruk alias tak mood maka tak segan-segan ia akan membatalkan rencana secara mendadak dan tetap memilih untuk di rumah. Meski pun, awalnya bersemangat dengan rencana yang sudah dibuat.

2. Gemini: Orang-orang Gemini memiliki sifat suka berubah-ubah, begitu moody. Ketika moodnya sedang jelek, ia lebih memilih untuk berdiam diri di kamarnya seharian. Maka dari itu, ia sering sekali membatalkan rencana di saat waktu yang sudah mepet.

