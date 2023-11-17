Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Betharia Sonata Ibu Leon Dozan, Liburan ke Swiss hingga Belanda

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |18:11 WIB
Potret Cantik Betharia Sonata Ibu Leon Dozan, Liburan ke Swiss hingga Belanda
Betharia Sonata. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANAK Willy Dozan dan Betharia Sonata, Leon Dozan akhirnya ditahan buntut penganiayaan terhadap kekasihnya, Rinoa Aurora Senduk. Leon pun dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat dan kini sudah menjadi tersangka.

Tak ayal, akun instagram Willy Dozan dan Betharia Sonata pun langsung diserang netizen. Betharia Sonata pun memilih untuk mematikan kolom komentar, agar tidak para netizen tidak bisa berkomentar.

Meski demikian, ibunda Leon Dozan tersebut menyampaikan sebuah pesan bahwa saat ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, terkait kasus tersebut. Tak lupa ia bersama sang suami, Willy Dozan menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang telah diperbuat oleh sang anak.

"Kami pihak dari orangtua mohon maaf atas kegaduhan ini. Terima kasih." tulis Betharia Sonata.

Betharia Sonata sendiri merupakan penyanyi lawas yang sudah memiliki 30 album solo dan sejumlah penghargaan. Meski lawas, tapi dia pun tetap rajin mengunggah kesehariannya di akun Instagram miliknya @official.bethariasonata.

Outfit Serba Hitam

Betharia Sonata

Meskipun sudah kepala 6, tapi tampilan Betharia Sonata memang masih cantik. Kali ini, dia melakukan pemotretan dengan outfit serba hitam. Dia pun menerapkan riasan simpel, sehingga wajahnya masih terlihat cerah dan bercahaya dengan outfit hijab dan pakaian hitamnya.

Foto di Bandara

Betharia Sonata

Di foto ini, Betharia Sonata nampak tengah berada di Bandara. Dia terlihat tengah berjalan di travelator sambil menenteng tasnya. Dia tampil dengan blouse merah dan dalaman hitam. Dia pun menyempurnakan dengan hijab abu-abu dan masker berwarna senada.

Halaman:
1 2
      
