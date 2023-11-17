Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak ini Terkenal Hemat dan Lebih Suka Menabung

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |12:00 WIB
4 Zodiak ini Terkenal Hemat dan Lebih Suka Menabung
Zodiak hemat suka menabung, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

TIAP orang punya cara masing-masing dalam mengatur keuangannya, ada orang di saat memiliki uang langsung berfoya- foya dan ada juga orang lebih memilih untuk menabung untuk memenuhi kebutuhannya.

Metode mengatur keuangan ini, dilihat dari kacamata astrologi, tercermin dari karakter setiap zodiak. Contohnya, ada empat zodiak yang terkenal hemat dan lebih suka menabung daripada banyak belanja. Apa saja? Intip uraiannya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari Astrotalk, Sabtu (18/11/2023)

1. Capricorn: Para Capricorn memang disiplin untuk mencatat kebutuhan pengeluaran dan pemasukan, sehingga ia tahu betul berapa banyak yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan setiap bulannya, dan berapa banyak untuk ditabung.

Pemilik zodiak ini dikatakan tak suka mengikuti gaya kehidupan yang berkelebihan, walaupun sebenarnya ia suka dalam berbelanja.

2. Taurus: Para pemilik zodiak ini, disebut sebagai seorang yang tak pernah belanja secara berlebihan, ia akan menabung uang hasil pendapatannya dan ia akan mempertimbangkan dengan matang sebelum membeli sesuatu. Makanya jarang sekali boros.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement