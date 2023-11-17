4 Zodiak ini Terkenal Hemat dan Lebih Suka Menabung

TIAP orang punya cara masing-masing dalam mengatur keuangannya, ada orang di saat memiliki uang langsung berfoya- foya dan ada juga orang lebih memilih untuk menabung untuk memenuhi kebutuhannya.

Metode mengatur keuangan ini, dilihat dari kacamata astrologi, tercermin dari karakter setiap zodiak. Contohnya, ada empat zodiak yang terkenal hemat dan lebih suka menabung daripada banyak belanja. Apa saja? Intip uraiannya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari Astrotalk, Sabtu (18/11/2023)

1. Capricorn: Para Capricorn memang disiplin untuk mencatat kebutuhan pengeluaran dan pemasukan, sehingga ia tahu betul berapa banyak yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan setiap bulannya, dan berapa banyak untuk ditabung.

Pemilik zodiak ini dikatakan tak suka mengikuti gaya kehidupan yang berkelebihan, walaupun sebenarnya ia suka dalam berbelanja.

2. Taurus: Para pemilik zodiak ini, disebut sebagai seorang yang tak pernah belanja secara berlebihan, ia akan menabung uang hasil pendapatannya dan ia akan mempertimbangkan dengan matang sebelum membeli sesuatu. Makanya jarang sekali boros.