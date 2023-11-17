Ganjar-Mahfud Siapkan Jurus Hadapi Perubahan Iklim, Ini 5 Cara Mengatasi Perubahan Iklim!

JURU Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyampaikan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud memiliki berbagai program untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Hal ini dianggap penting karena perubahan iklim telah menjadi salah satu isu yang menonjol, terutama dalam dampaknya terhadap kondisi produksi pangan di Indonesia.

Chico menjelaskan bahwa sebagai upaya antisipatif terhadap masalah sumber daya air yang diakibatkan oleh perubahan iklim, program yang diadvokasi mencakup pembangunan situ, embung, dan waduk. Infrastruktur tersebut direncanakan sebagai fasilitas penyimpanan air selama musim hujan agar dapat dimanfaatkan pada musim kemarau.

"Pembangunan situ, embung, dan waduk bertujuan sebagai sarana penyimpanan air saat musim hujan sehingga dapat digunakan saat musim kemarau,” ujar Chico

Selain itu, upaya optimalisasi pemanfaatan informasi prakiraan cuaca dan iklim dalam operasi dan manajemen waduk atau dam diimplementasikan untuk lebih efisien dalam mengurangi risiko kekeringan dan banjir.

Chico menambahkan bahwa program Ganjar-Mahfud dalam menghadapi perubahan iklim juga mencakup manajemen lahan gambut yang berkelanjutan. Ini melibatkan langkah-langkah seperti inventarisasi dan rehabilitasi lahan serta perencanaan ruang yang berkelanjutan.

Perbincangan mengenai perubahan iklim juga mencakup ketahanan pangan. Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pupuk, pembangunan bendungan, dan pengembangan saluran irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.

Chico menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut tiga ini akan memastikan petani mendapatkan pasokan air yang memadai selama musim kemarau, sehingga kebutuhan konsumsi masyarakat tetap terpenuhi.

Dia menambahkan bahwa langkah-langkah seperti modernisasi irigasi, penyediaan kredit bagi petani, dan pengamanan jalur distribusi akan membantu meningkatkan hasil panen secara signifikan.

Tidak luput dari perhatian, diversifikasi pangan menjadi salah satu program yang akan diimplementasikan oleh Ganjar dan Mahfud. Fokusnya adalah persiapan tanaman pangan yang memiliki ketahanan terhadap berbagai kondisi cuaca, terutama dalam menghadapi kekeringan.

"Selain itu, kita tidak perlu memaksakan homogenisasi konsumsi satu jenis pangan pokok, seperti beras. Karena di berbagai daerah, pangan utama dapat berbeda-beda, seperti jagung, tiwul, papeda, dan sebagainya,” jelas Chico.