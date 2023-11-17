Viral Sopir Truk Ganteng, Pernah Ditawarkan Jadi Model Tapi Nolak

SEORANG sopir truk asal Malaysia membuat geger internet, bukan lantaran aksinya mengemudi, tapi karena parasnya yang tampan. Sopir itu memang dikenal setelah kerap menunggah konten ke media sosialnya.

Dikutip MStar, sopir bernama Iman Alif itu sering mengunggah momen saat mengemudikan truk di TikTok. Bahkan, karena wajahnya yang tampan, dia sempat mendapat tawaran menjadi model, tapi tawaran tersebut dia tolak.

Kebetulan lagi wajah Iman Alif memang enak dipandang semua orang. Alhasil pria berusia 22 tahun itu langsung jadi sorotan netizen di negeri jiran. "Keluarga saya memang banyak yang jadi sopir truk. Dari kecil saya memang suka truk jadi memang mau-mau saja jadi sopir truk," kata Iman Alif serius.

Saking cintanya pada truk, Iman Alif juga tidak bermasalah dengan pandangan orang terhadap profesi yang dia kerjakan. Dia juga tidak keberatan dengan pendapatan sopir truk yang diperkirakan tidak sebesar profesi lainnya. "Sejauh ini cukup-cukup saja buat kebutuhan," katanya.

Padahal sejak dirinya tenar di jagad maya, Iman Alif mengakui banyak tawaran pekerjaan datang padanya. Termasuk tawaran untuk jadi model pakaian. Hanya saja tawaran itu tidak dia terima. "Tidak sempat waktunya," katanya serius.