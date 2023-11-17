Ramalan Bidang Bisnis Paling Untung untuk Shio Naga hingga Kambing

SETIAP shio disebutkan punya beberapa sektor bisnis masing-masing yang sesuai dengan ciri-cirinya sendiri. Pasalnya, jika shio dan sektor bisnis ini saling cocok satu sama lain, disebutkan bisa membantu sang pemilik shio untuk memperoleh keuntungan besar dan kesuksesan tak terduga dengan sangat cepat.

Jadi penasaran kan? Mewarta KnowInsiders, Jumat (17/11/2023) akan dipaparkan singkat sektor atau bidang bisnis yang paling cocok untuk empat shio berikut yakni Naga, Ular, Kuda hingga Kambing.

1. Shio Naga: Para pemilik shio Naga memiliki pemikiran yang ahli dan selalu tahu bagaimana menangkap psikologi pelanggan dengan tepat. Makanya, bisnis penginapan seperti bisnis motel dan hotel adalah pilihan yang paling sempurna bagi orang bershio Naga dan diramalkan akan mendapat keuntungan dua kali lipat dalam waktu relatif singkat.

BACA JUGA: Bidang Bisnis Paling Untung untuk Shio Tikus hingga Kelinci

2. Shio Ular: Pemilik shio Ular disebut cocok mendalami atau menggeluti bisnis impor minuman beralkohol dari luar negeri dan relatif cepat untung. Selain minuman alkohol, disebutkan cocok untuk membuka toko percetakan, kayu, dan pakaian.

BACA JUGA: