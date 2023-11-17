Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mahasiswi Berfoto di Depan Rumah usai Sidang Skripsi, Kenang Perjuangan Sang Ayah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |19:30 WIB
Mahasiswi Berfoto di Depan Rumah usai Sidang Skripsi, Kenang Perjuangan Sang Ayah
Kisah inspiratif mahasiswi asal Sulut, (Foto: Facebook Sriwulandari)
A
A
A

KISAH mengharukan seorang mahasiswi yang sukses membuat netizen terharu, baru-baru ini cukup ramai sosial media. Ia adalah Sriwulandari Lomuli, mahasiswi di Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Lewat akun Facebook pribadinya, gadis yang akrab disapa Wulan tersebut mengisahkan dirinya memutuskan ingin berfoto di depan rumah orangtuanya setelah selesai menjalani sidang skripsi di kampusnya.

Dalam kolase foto yang ia unggah, sang mahasiswi menceritakan ia memang langsung ingin berfoto di kediaman orangtuanya di Goyo, Bolangitang Barat, Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara begitu selesai sidang skripsi, karena ingin mengenang perjuangan orangtuanya selama ini.

“Rumah yang banyak sejarah, rumah papa jaga bertedu tiap hari, pagi siang dan malam,” tulis Wulan dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (17/11/2023)

Unggahan itu memerlihatkan Wulan yang masih lengkap mengenakan kemeja dan setelan blazer serta rok hitam formal, berpose dengan bangga sambil memasang senyum manisnya di depan rumah orangtuanya yang terbuat dari kayub tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
