Potret Mikhayla Beranjak Remaja, Anak Nia Ramadhani yang Punya Pacar hingga Bikin Ardi Galau

MIKHAYLA Zalindra Bakrie merupakan anak pertama pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. Dia pun kini tumbuh menjadi remaja yang cantik dan memesona.

Pada beberapa kesempatan, dia turut hadiri bersama ibunda dengan style yang kece. Bahkan tak jarang warganet menilai mereka layaknya adik kakak.

Mikhayla yang beranjak remaja rupanya membuat sang ayah menjadi galau. Betapa tidak, putri cantiknya itu kini dikabarkan telah memiliki pacar.

Hal itu diketahui melalui postingan video di akun TikTok @niaramadhanibakrie.fans. Akun itu mengunggah rekaman Ardi Bakrie tengah curhat ke sang istri lantaran Mikhayla tengah menyukai seorang laki-laki.

“Yank, barusan aku ke Mikhayla terus dia bilang aku mau ngomong serius,” kata Ardi ke Nia Ramadhani, Jumat (17/11/2023).

Ardi Bakrie mengatakan dia memberanikan diri bertanya pada Mikha soal kebenaran putrinya ini sudah memiliki kekasih.

“Aku nanya ‘jadi memang beneran kamu sama teman kamu itu sudah jadi boyfriend sama girlfriend?’ Terus kata dia iya,” ucap Ardi Bakrie.

Aksi Ardi itu lantas membuat warganet penasaran dengan sosok Mikha yang kini sudah beranjak remaja. Mengutip akun Instagram, berikut potretnya.

1. Masuk SMP

Pada Juli lalu, Nia Ramadhani memosting foto kelulusan Mikha dari Sekolah Dasar (SD). Dia merasa kini anaknya sudah remaja dengan memulai dunia baru di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

"Selamat kakak Mikha! Finally new chapter unlocked! Masuk ke secondary, pasti segala sesuatunya semua terasa baru. Dan ga ada yang menjanjikan bahwa semua akan mulus kak, tetapi kalaupun ada kegagalan atau kesulitan yang akan kakak hadapin, percaya sama mama, kelak semua itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kakak." tulis Nia dalam keterangan foto.

2. Bak adik kakak

Punya anak yang beranjak remaja memang harus ekstra perhatian. Meski begitu, Nia pun merasa senang karena anak perempuannya itu sudah bisa menemaninya pergi layaknya seorang teman.

Nia bahkan sering kali memosting foto keduanya dan di unggah ke akun Instagram. Pada foto ini misalnya, keduanya begitu memesona dengan memakai tank top putih.

Meski berbeda usia, tapi gaya ibu dan dan ini begitu kompak.