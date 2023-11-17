Ramai Kasus Kutu Busuk di Korea Selatan hingga Singapura, Ini Cara Mencegah Kutu Busuk Ada di Rumah

SERANGAN kutu busuk yang biasanya suka menghinggapi di tempat tidur atau kasur, hingga bersembunyi di furniture rumah, tengah ramai dialami masyarakat di Korea Selatan hingga kini di negara tetangga, Singapura.

Tak menutup kemungkinan juga, wabah ini bisa mengancam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sebelum terlambat penting untuk mengetahui cara pencegahannya. Mengingat kutu busuk atau kutu kasur ini bisa mendatangkan masalah kesehatan, seperti gatal-gatal, kemerahan, hingga infeksi.

Cara pertama dan disebut cara terbaik untuk mencegah kutu busuk ini menyerang rumah kita adalah, jangan sampai kutu ini bisa masuk dan berkembang di rumah. Makhluk kecil berwarna merah kecoklatan ini sering hingga di koper atau barang bekas.

Seperti dikutip dari Architectural Digest, Jumat (17/11/2023), pertama saat bepergian atau traveling selalu periksa kamar hotel tempat Anda menginap untuk mengetahui kemungkinan infeksi. Periksa sudut, lipatan, dan bagian bawah kasur, lalu cari kutu busuk dan bercak kecil darah, yang mungkin menandakan adanya kutu busuk.