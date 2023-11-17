Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramai Kasus Kutu Busuk di Korea Selatan hingga Singapura, Ini Cara Mencegah Kutu Busuk Ada di Rumah

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |17:30 WIB
Ramai Kasus Kutu Busuk di Korea Selatan hingga Singapura, Ini Cara Mencegah Kutu Busuk Ada di Rumah
Cara mencegah kutu busuk di rumah, (Foto: Rawpixel/Freepik)
A
A
A

SERANGAN kutu busuk yang biasanya suka menghinggapi di tempat tidur atau kasur, hingga bersembunyi di furniture rumah, tengah ramai dialami masyarakat di Korea Selatan hingga kini di negara tetangga, Singapura.

Tak menutup kemungkinan juga, wabah ini bisa mengancam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, sebelum terlambat penting untuk mengetahui cara pencegahannya. Mengingat kutu busuk atau kutu kasur ini bisa mendatangkan masalah kesehatan, seperti gatal-gatal, kemerahan, hingga infeksi.

Cara pertama dan disebut cara terbaik untuk mencegah kutu busuk ini menyerang rumah kita adalah, jangan sampai kutu ini bisa masuk dan berkembang di rumah. Makhluk kecil berwarna merah kecoklatan ini sering hingga di koper atau barang bekas.

Seperti dikutip dari Architectural Digest, Jumat (17/11/2023), pertama saat bepergian atau traveling selalu periksa kamar hotel tempat Anda menginap untuk mengetahui kemungkinan infeksi. Periksa sudut, lipatan, dan bagian bawah kasur, lalu cari kutu busuk dan bercak kecil darah, yang mungkin menandakan adanya kutu busuk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147213/bersihkan_rumah-1TKm_large.jpg
5 Trik Bersihkan Rumah di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/612/3132189/5_tips_membersihkan_rumah_di_akhir_pekan-WCOi_large.jpg
5 Tips Membersihkan Rumah di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/612/2956296/5-tips-membersihkan-kloset-bersih-dan-bebas-bau-mengganggu-hidung-Xo2eLDTiJ3.jpg
5 Tips Membersihkan Kloset, Bersih dan Bebas Bau Mengganggu Hidung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/612/2954690/5-tips-jaga-rumah-dari-ancaman-jamur-di-musim-hujan-SnrHl3lLyZ.jpg
5 Tips Jaga Rumah dari Ancaman Jamur di Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/612/2948062/5-tips-membersihkan-rumah-awali-2024-dengan-lebih-rapi-1jCNq7qQ8c.jpg
5 Tips Membersihkan Rumah, Awali 2024 dengan Lebih Rapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/612/2873420/3-tips-mudah-jaga-kebersihan-lantai-rumah-ketika-punya-anak-balita-Ar6gJA3rN6.jpg
3 Tips Mudah Jaga Kebersihan Lantai Rumah ketika Punya Anak Balita
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement